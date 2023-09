Kronos Research sluit zich aan bij Token 2049 om zijn marktpositie in Azië te versterken

SINGAPORE, 13 september 2023 /PRNewswire/ -- TOKEN 2049 - Kronos Research is optimistisch over de groei van virtuele activa-gerelateerde projecten in Azië, nu het nieuwe leiderschap partners ontmoet op Token 2049, Azië's grootste Web3-bijeenkomst voor besluitvormers uit het hele spectrum van traditionele financiële, grote technologie- en mondiale toezichthouders, crypto-native ondernemers , en bouwers.

De nieuw aangestelde CEO van Kronos, Hank Huang, verklaarde in een verklaring dat het bedrijf zijn positie als marktmaker bij uitstek op zowel gecentraliseerde als gedecentraliseerde beurzen zal versterken, waardoor voldoende liquiditeit op de cryptocurrency-markten zal worden verzekerd, ondanks de huidige bearish marktomstandigheden.

"Terwijl we uitbreiden naar regio's zoals Azië, samenwerken met nieuw opgerichte DEX's en liquiditeit bieden voor populaire activa, zijn we van plan meer kapitaal en middelen toe te wijzen aan marketmaking. We maken gebruik van de mogelijkheid om huidige en potentiële partners te ontmoeten, evenals uitwisselingen, die ook aanwezig zijn op Token 2049", zei Huang, erop wijzend dat het marktaandeel van het bedrijf in het voorgaande kwartaal was verdrievoudigd.

Huang zei dat Kronos een nieuw kantoor in Singapore opricht en nieuwe fondsenregistratie op de Kaaimaneilanden heeft veiliggesteld. "Amerikaanse regelgeving drijft crypto naar Azië, omdat de meer tolerante regelgevingsomgeving van Azië de aandacht trekt." Als onderdeel van onze compliance-inspanningen hebben we onze fondsen ook geregistreerd in Cayman, zoals opgemerkt door Huang.

Ondertussen kondigde de nieuwe COO van Kronos, Vincent Liu, aan dat de venture-tak van het bedrijf in meer projecten wil investeren om te profiteren van de huidige bearmarkten en de toename van protocollen van hogere kwaliteit met lagere waarderingen.

"De bearmarkt is een natuurlijke lakmoesproef voor bedrijven die alleen geïnteresseerd zijn in kortetermijnwinsten. We willen investeren in mensen die geduldig sterke projecten opbouwen in moeilijke tijden, gedreven door een langetermijnmissie en niet door snelle winsten", aldus Liu.

Nieuwe managementvisie

Huang en Liu, die beiden door de gelederen van Kronos zijn opgeklommen, zijn respectievelijk benoemd tot CEO en COO om leiding te geven aan de ambitieuze expansie van het bedrijf naar snelgroeiende regio's.

"In de snelle evolutie van onze sector legt mijn leiderschap de nadruk op aanpassingsvermogen en het grijpen van nieuwe kansen. Dit vereist voortdurende educatie en ontwikkeling van fundamentele vaardigheden. "Hoewel de toekomst van de markt onzeker is, is onze focus glashelder: het benutten van onze onderzoeksexpertise om sterkere en diepere liquiditeit voor projecten en uitwisselingen te bieden", aldus Huang.

'Te midden van deze bearmarkt zetten we ons in voor meedogenloze ontwikkeling – het diversifiëren van onze strategieën, het verkrijgen van een dieper inzicht in cryptocurrencies en het smeden van partnerschappen. Liu voegde hieraan toe: "Onze toewijding aan het DNA van Kronos blijft onwankelbaar terwijl we ons verenigen met alle teams, uitdagingen aangaan en collectieve groei stimuleren."

Huang begon zijn professionele leven bij Allston Trading, waar hij uitblonk in High-Frequency Trading. Hij was medeoprichter van 84 LLC en Coinful Capital, die beide handelsstrategieën en -systemen bedenken. In 2019 trad hij in dienst bij Kronos als CTO en verwierf daarmee de status van topmarketmaker. MIT heeft hem graden in computerwetenschappen en financiën toegekend.

Voordat hij COO werd, had Liu de leiding over Asset Management en Risk and Trade bij Kronos. Belvedere Trading, een optiemarktmaker, was zijn eerste baan als handelaar. Hij werkte daar ruim 8 jaar en werd gepromoveerd tot partner en directeur van Electronic Trading. Liu ging naar de Carnegie Mellon Universiteit en behaalde zowel een BS als een MS in Elektrische computertechniek.

Kronos was met een team van 100 experts over de hele wereld een van de grootste marktmakers ter wereld. Elke dag verhandelden ze voor miljarden dollars aan crypto op de grootste beurzen ter wereld.

Vroeger concentreerde Kronos zich vooral op gecentraliseerde beurzen, maar vanaf 2021 begon het uit te groeien tot de gedecentraliseerde uitwisselingsmarkt (DEX) en werd het een belangrijke liquiditeitsbron voor veel op blockchain gebaseerde CLOB DEX's. Dankzij deze strategiewijziging kunnen ze nu liquiditeit bieden in meer dan één Layer 1 blockchain-omgeving en hun diensten uitbreiden met het verstrekken van liquiditeit aan DeFi Protocols. Naast CLOB DEX's biedt Kronos ook liquiditeit aan andere soorten DEX's en DeFi-protocollen en gebruikt het verschillende modellen zoals RFQ (Request for Quote) en LP (Liquidity Provider) om liquiditeit te bieden aan platforms zoals 1inch en WOOFi .

