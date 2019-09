KSrelief lança iniciativa de "resposta" para fornecer tratamento para os feridos iemenitas nos recentes eventos em Aden e Abyan

RIAD, Arábia Saudita, 2 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- De acordo com uma declaração divulgada hoje pelo Centro de Ajuda e Assistência Humanitária Rei Salman (KSrelief - King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre), o centro está "acompanhando com muito interesse os lamentáveis eventos recentes nas províncias de Aden a Abyan, durante os quais muitas pessoas ficaram feridas".

Em resposta à situação nas duas províncias, o KSrelief lançou hoje, em cooperação com o Ministério de Saúde Pública e População do Iêmen e outras relevantes autoridades de saúde, a iniciativa de resposta, "Istijaba", que é uma iniciativa para apoiar o fornecimento de tratamento médico emergencial e outras formas de assistência humanitária para os feridos. Esta resposta urgente está em linha com o contínuo compromisso do Reino da Arábia Saudita de aliviar o sofrimento do povo iemenita.

O Reino da Arábia Saudita, representado pelo KSrelief e sob as orientações da Custódia das Duas Mesquitas Sagradas Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud e de Sua Alteza Real, o Príncipe Herdeiro, continuará a fornecer assistência imparcial e abrangente para todos os iemenitas em dificuldades durante a crise humanitária em curso no Iêmen.

