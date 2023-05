KSTAR revela UPS de iones de litio en el mundo de los centros de datos

SHENZHEN, China, 12 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Kstar (002518. SZ), un proveedor líder de equipos y soluciones de infraestructura de centros de datos, anunció su debut en el Data Center World Austin 2023, celebrado del 8 al 11 de mayo en el Centro de Convenciones de Austin en Texas, USA.

Data Center World Austin 2023 es el evento líder en infraestructura digital diseñado para profesionales de centros de datos. En el stand de Kstar, una variedad de soluciones de suministro de energía ininterrumpible (UPS) y soluciones modulares de centros de datos personalizados para el mercado norteamericano atrajeron la atención de muchos participantes.

Uno de los principales aspectos de la exposición de Kstar fue la calificación de UPS de iones de litio de la serie Memopower Li de 1kVA-3kVA. La serie Memopower Li es la solución UPS de iones de litio más actualizada. Cuenta con varias características clave:

Tamaño compacto

Doble conversión en línea para una sólida protección de energía

Hasta 3 veces la vida útil de las baterías de plomo-ácido

Requiere menos servicio y reemplazo

Al comentar sobre el crecimiento del sector de iones de litio UPS en la industria, Heidi, directora de ventas de Kstar en Norteamérica, expresó: "En todo el mundo, la búsqueda de soluciones de energía sostenible está aumentando a un ritmo acelerado. El centro de datos se encuentra entre los consumidores de energía eléctrica más altos, lo que obliga a los operadores a recurrir a soluciones de ahorro de energía. Con los beneficios de tamaño más pequeño, peso más liviano y mayor vida útil, las baterías de iones de litio desempeñarán un papel clave en los centros de datos ecológicos del futuro. En Kstar, nos enorgullece liderar el camino".

Kstar también está liderando el camino para un centro de datos más sostenible con su centro de datos prefabricado de la serie IDU que se presentó en el evento. Los beneficios del centro de datos prefabricado IDU 4.0 incluyen:

Diseño modular para acelerar la implementación y reducir la sobreconfiguración.

La contención de pasillo y el enfriamiento en hileras mejoran la eficiencia de enfriamiento.

PUE se puede reducir a 1,3, estableciendo un nuevo punto de referencia para la industria.

"Las empresas están compitiendo para implementar infraestructura de vanguardia en nuevas ubicaciones para satisfacer la demanda de negocios digitales. La solución prefabricada de Kstar es la opción sensata para estas aplicaciones. Con 30 años de experiencia en soluciones de gestión de energía, térmica y monitoreo para centros de datos, nuestro equipo es experto en ofrecer productos, soluciones y soporte al cliente personalizados para cada proyecto", dijo Heidi.

Acerca de Kstar

Shenzhen KSTAR Science and Technology Co. Ltd. (KSTAR) es líder global en I+D y fabricación de Uninterruptible Power Supply (UPS), centros de datos modulares, soluciones fotovoltaicas y ESS. Según el último informe de Omida, Kstar ocupó el 5.° lugar en las ventas de en el mercado global de UPS y, según el informe de CCID, Kstar ocupó el primer lugar en las ventas de UPS en China entre las marcas locales. Las capacidades de fabricación de la empresa cuentan con el apoyo de casi 4.200 empleados y cinco enormes instalaciones de fabricación y ensamblaje a nivel mundial.

Para obtener más información sobre las soluciones de UPS de iones de litio de Kstar u otras soluciones, visite https://www.kstar.com. Para consultas técnicas y ventas, envíe un correo electrónico a [email protected]

