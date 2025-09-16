Kuaishou présente l'inclusion numérique au forum Chine-Allemagne, en donnant aux femmes les moyens d'agir dans le cadre de la transition économique

PÉKIN, 17 septembre 2025 /PRNewswire/ -- À l'occasion du Forum 2025 Chine-Allemagne sur le développement durable à Pékin, Kuaishou Technology (« Kuaishou » ou « la société »), une communauté de contenu et une plate-forme sociale de premier plan, a réaffirmé son engagement en faveur du développement inclusif et de l'autonomisation des femmes grâce à l'innovation numérique. Song Tingting, vice-présidente de Kuaishou Technology et présidente de la Kuaishou Public Welfare Foundation, a participé à la table ronde intitulée « Opportunités et défis pour les femmes dans la transition économique ». Elle a expliqué comment l'entreprise tire parti de sa plateforme et de ses outils numériques pour aider les femmes à gagner en visibilité, à créer de nouvelles opportunités économiques et à jouer un rôle plus important dans l'économie numérique.

Song Tingting (second from right), Vice President of Kuaishou, speaks on empowering women through economic transition at the 2025 China-Germany Sustainable Development Forum in Beijing.

Mme Song a expliqué que dans la mutation économique actuelle, la technologie numérique apparaît comme l'un des atouts les plus importants permettant aux femmes de mieux profiter des opportunités de croissance. « Dans le passé, une grande partie de la valeur des femmes restait cachée, en particulier pour celles qui vivaient dans des régions isolées », a déclaré Mme Song. « La mission de Kuaishou est de briser ces barrières invisibles, afin que les femmes puissent être remarquées, reconnues et capables de réaliser leur potentiel sur notre plateforme. Voilà la véritable raison d'être de la technologie inclusive. »

Depuis 2018, Kuaishou a lancé une série de programmes de bien-être public tels que « Happy Rural Leaders », « Her Power Academy » et « Empowering for Happiness ». Ces initiatives proposent une formation gratuite en compétences numériques et un équipement de base aux femmes des communautés rurales et mal desservies. À ce jour, Kuaishou a formé plus de 10 000 femmes leaders et a permis à des millions de femmes d'améliorer leurs revenus, d'accéder à l'indépendance économique et de renforcer leurs moyens de subsistance.

« Dans la transition économique actuelle, les défis auxquels les femmes sont confrontées sont réels », a déclaré Mme Song. « Cependant, la technologie numérique devient progressivement un outil puissant pour relever ces défis. » Elle a noté qu'avec la bonne formation et l'accès aux outils, les femmes passent du statut de participantes marginalisées à celui de contributrices essentielles à la revitalisation rurale et à la croissance économique.

C'est le cas de Zhang Xiaosi, une utilisatrice de Kuaishou de la province de Shandong qui est rentrée chez elle pour s'occuper de son père malade. Grâce à la formation gratuite et au soutien de Kuaishou, elle a commencé à vendre des cerises locales en ligne et a vu ses ventes multipliées par plus de 36, gagnant plus de 80 000 yuans. Sa réussite a également permis d'augmenter les revenus des villageois âgés et lui a valu d'être élue députée au Congrès populaire local.

« La technologie est un outil. La gentillesse est un choix », a déclaré Mme Song. « Nous pensons que l'autonomisation d'une femme signifie l'autonomisation d'une famille, voire d'un village entier. C'est le vrai sens de l'expression "tech for good" (la technologie au service du bien). »

Malgré les progrès accomplis, Mme Song a souligné que les femmes se heurtent encore à deux obstacles majeurs : l'équilibre entre les responsabilités familiales et l'avancement professionnel et la réduction de la fracture numérique, en particulier dans les zones isolées où l'accès aux outils et à l'information est limité. Elle a appelé à un soutien plus large au niveau international, national, des entreprises et des individus.

En pensant à l'avenir, Mme Song a proposé de renforcer la collaboration entre la Chine et l'Allemagne afin de soutenir les femmes dans l'économie numérique. Elle a suggéré de développer conjointement un système de formation bilatéral pour former des femmes leaders dans le domaine du commerce numérique, du développement durable et de l'entrepreneuriat, en combinant l'expérience de la Chine en matière d'exploitation de plateformes numériques avec les atouts de l'Allemagne dans le domaine de l'enseignement professionnel et du développement durable. Elle a également plaidé en faveur d'une plateforme d'échange reliant les femmes entrepreneurs des deux pays afin de favoriser l'apprentissage mutuel et la collaboration.

Kuaishou reste déterminé à mettre en place des partenariats à l'échelle mondiale pour faire progresser la transformation numérique inclusive, réduire les inégalités et soutenir le développement à long terme des femmes par le biais d'une technologie accessible.

À propos de Kuaishou

Kuaishou est une communauté de contenu et une plateforme sociale de premier plan en Chine et dans le monde entier, qui a pour mission de devenir l'entreprise la plus dévouée aux client au monde. Kuaishou utilise son épine dorsale technologique, activée par une technologie d'IA de pointe, pour stimuler en permanence l'innovation et l'amélioration des produits qui enrichissent ses offres de services et ses scénarios d'application, créant ainsi une valeur client exceptionnelle. Grâce à de courtes vidéos et à des flux en direct sur la plateforme Kuaishou, les utilisateurs peuvent partager leur vie, découvrir les biens et les services dont ils ont besoin et mettre en valeur leur talent. Grâce à un partenariat étroit avec les créateurs de contenu et les entreprises, Kuaishou fournit des technologies, des produits et des services qui répondent aux divers besoins des utilisateurs dans un large éventail de domaines tels que le divertissement, les services de marketing en ligne, le commerce électronique, les services locaux, les jeux et bien d'autres encore.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2773874/image_5004178_8025599.jpg