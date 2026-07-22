KuCoin allie confiance, musique et esprit communautaire lors d'un premier week-end inoubliable à Tomorrowland, en Belgique

BOOM, Belgique, 22 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le premier week-end du festival Tomorrowland Belgium 2026 vient de s'achever, marquant le lancement réussi de la scène Celestia by KuCoin et le début d'un nouveau chapitre dans le partenariat pluriannuel de KuCoin avec l'un des festivals de musique les plus emblématiques au monde.

Au cours de trois journées inoubliables, la scène Celestia a accueilli des amateurs de musique électronique issus des quatre coins du monde et est devenue bien plus qu'un simple lieu de concert. Elle est devenu un lieu où la musique, la culture et la communauté se rassemblent, reflétant les valeurs communes qui ont réuni KuCoin et Tomorrowland : la curiosité, la confiance et les liens humains authentiques.

Tout au long du premier week-end, des artistes de renommée internationale, parmi lesquels Yves V, Dimitri Vangelis & Wyman, Diego Miranda, DJ Nano, Nico Morano, Xinobi, Öona Dahl, Helsloot et bien d'autres, ont proposé une programmation dynamique mêlant progressive house, melodic techno et musique électronique underground, offrant ainsi des moments inoubliables aux festivaliers venus du monde entier.

Au-delà des spectacles, KuCoin a invité les visiteurs à découvrir Tomorrowland sous un nouveau jour grâce à une série d'animations communautaires immersives. Les festivaliers ont pu rencontrer les « KuCoin Guardians » qui parcouraient le site, s'inscrire sur la liste d'attente exclusive de la carte Visa KuCard Tomorrowland (proposée par KuCoin EU) et prendre part à des expériences exclusives, conçues pour célébrer l'exploration, les rencontres et la découverte. Ces moments témoignent d'une conviction commune selon laquelle les expériences les plus marquantes ne sont pas uniquement celles auxquelles nous assistons, mais aussi celles qui continuent de nous accompagner longtemps après que la musique s'est tue.

En tant que partenaire exclusif pour les échanges de cryptomonnaies et les paiements de Tomorrowland Winter et Tomorrowland Belgium 2026-2028, KuCoin continue d'étendre le rôle des actifs numériques au-delà de la fintech en reliant le Web3 à la culture mondiale, au divertissement et aux expériences du quotidien. Le lancement de la scène Celestia marque une nouvelle étape importante dans la vision à long terme de KuCoin consistant à rendre les cryptomonnaies plus accessibles par le biais d'interactions dans le monde réel et de moments partagés.

Après un week-end d'ouverture exceptionnel, KuCoin pense déjà au deuxième week-end du Tomorrowland en Belgique, au cours duquel la scène Celestia présentera une nouvelle fois une programmation variée comprenant des artistes de renommée mondiale, ainsi que des expériences plus interactives, des animations communautaires et des surprises exclusives pour les festivaliers venus du monde entier.

L'aventure continue… et le prochain chapitre s'ouvre ce week-end.

À propos de KuCoin

Fondé en 2017, le site KuCoin est une plateforme mondiale majeure de cryptomonnaies, qui bénéficie de la confiance de plus de 40 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions. La plateforme propose des services d'actifs numériques innovants et conformes, donnant accès à plus de 1 000 jetons cotés, à des transactions au comptant et à terme, à une gestion de patrimoine institutionnel et à un portefeuille Web3. KuCoin ne propose pas de services dans l'Espace économique européen (EEE). Au sein de l'EEE, KuCoin EU est gérée par la société KuCoin EU Exchange GmbH. Basée à Vienne, KuCoin EU opère en conformité avec le cadre réglementaire en vigueur dans l'UE, notamment les exigences du règlement MiCA en matière de transparence, d'intégrité du marché et de protection des investisseurs. KuCoin EU n'est pas l'opérateur d'une plateforme de négociation de crypto-actifs et ne fournit pas de conseils en investissement.

À propos de Tomorrowland

Fondé il y a 20 ans par les frères belges Manu et Michiel Beers, le festival Tomorrowland reste une entreprise familiale, animée par une équipe créative et passionnée. Au fil des années, Tomorrowland est devenu une marque mondiale du divertissement.

Le groupe WEAREONE.world est constitué de plusieurs unités commerciales : Festivals et événements, Musique, Expérience, Loisirs, Produits et Fiction. Aujourd'hui, ce sont les plus de 350 membres de son équipe qui font naître la magie depuis le siège du groupe à Anvers (Belgique) et ses bureaux locaux situés au Brésil, en France, à Ibiza et en Thaïlande.

Réputé pour rassembler tout le monde grâce à la musique, à la créativité et à son approche narrative, Tomorrowland est devenu l'une des marques de festival les plus reconnues et les plus influentes au monde, inspirant des millions de personnes grâce à des expériences inoubliables et à une vision commune du lien.

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