KuCoin et Tomorrowland dévoilent la scène Celestia, incarnant une vision commune de confiance, de découverte et de transformation pour l'édition 2026 de Tomorrowland en Belgique

PROVIDENCIALES, Îles Turques-et-Caïques, 14 juillet 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, l'une des principales plateformes crypto mondiales fondée sur la confiance, a officiellement dévoilé aujourd'hui la scène Celestia Stage, une toute nouvelle expérience immersive qui sera présentée au festival Tomorrowland Belgique 2026. Bien plus que l'annonce d'une scène, ce lancement marque le début d'un nouveau chapitre dans le partenariat stratégique pluriannuel entre KuCoin et Tomorrowland, réunissant deux marques mondiales unies par la conviction commune que l'avenir se construit grâce à la curiosité, à la confiance et à des liens humains authentiques.

image1

En tant que partenaire officiel exclusif de Tomorrowland pour les services d'échange de cryptomonnaies et les paiements en cryptomonnaies, cette collaboration de KuCoin dépasse largement le cadre d'un simple parrainage traditionnel. Plutôt que de se contenter d'intégrer une marque au festival, les deux partenaires ont souhaité créer une expérience qui reflète leur philosophie commune : inciter les gens à explorer l'inconnu en toute confiance, à s'ouvrir au changement et à tisser des liens grâce à des expériences partagées.

Une histoire qui commence par la confiance

À Tomorrowland, chaque scène commence par une histoire.

Inspirée par la légende de Celestia dans l'univers de Tomorrowland, cette nouvelle scène est imaginée comme une gardienne mythique prenant la forme d'un papillon céleste, symbole intemporel de transformation, de croissance et de nouveaux départs. En guidant les visiteurs non pas par des consignes, mais grâce à la curiosité et à la confiance, Celestia invite les People of Tomorrow à découvrir de nouvelles perspectives et à embrasser ensemble l'avenir.

Cette philosophie correspond étroitement à la vision de KuCoin.

Plutôt que de se positionner simplement comme une plateforme d'actifs numériques, KuCoin met tout en œuvre pour s'imposer comme un guide de confiance dans l'univers de la finance numérique de demain, en rendant l'innovation plus accessible, plus intuitive et plus humaine. La scène Celestia représente donc bien plus qu'un simple lieu dédié à une marque. Il s'agit d'une histoire commune où la musique, la culture, la technologie et l'imagination se rejoignent pour montrer que la confiance est le fondement sur lequel reposent l'exploration, l'innovation et la communauté.

Conçue autour de la silhouette gracieuse d'un papillon en plein vol, la scène allie des paysages organiques, des structures cristallines et des éléments numériques fluides pour créer un environnement vivant où la nature et la technologie coexistent en harmonie. Tout au long du festival, l'histoire se poursuit au-delà de la scène grâce aux gardiens de KuCoin, dont la présence incarne l'accompagnement, la curiosité et la découverte tout au long de l'expérience Tomorrowland.

Deux communautés, une vision commune

Depuis près de deux décennies, Tomorrowland rassemble des millions de personnes venues du monde entier autour de la musique, de la créativité et d'expériences partagées.

KuCoin partage cette même philosophie qui place la communauté au cœur de ses préoccupations. Aujourd'hui, la plateforme compte plus de 40 millions d'utilisateurs répartis dans plus de 200 pays et régions. Elle met en place une infrastructure fiable qui permet à chacun, où qu'il se trouve, de participer en toute confiance à l'économie numérique en constante évolution.

Tomorrowland et KuCoin partagent la conviction que l'avenir ne dépend pas uniquement de la technologie, mais aussi des communautés qui l'adoptent ensemble. En alliant culture, innovation et confiance, la scène Celestia offre un lieu où des personnes venues des quatre coins du monde peuvent découvrir, tisser des liens et imaginer ensemble ce qui est possible.

« Tomorrowland a toujours inspiré les gens à se dépasser par le biais de la musique, de la créativité et de l'imagination », déclare BC Wong, PDG de KuCoin. « Cette philosophie est en parfaite adéquation avec notre propre vision. Chez KuCoin, nous sommes convaincus que c'est la confiance qui permet à chacun d'envisager l'avenir avec assurance. Celestia, c'est bien plus qu'une simple scène. C'est un symbole commun de transformation, de curiosité et de lien. En collaboration avec Tomorrowland, nous espérons créer une expérience où l'innovation semble accessible, où les communautés se sentent unies et où chaque visiteur est incité à explorer ce que l'avenir nous réserve. »

L'aventure commence cet été

Tout au long du festival Tomorrowland Belgique 2026, la scène Celestia prendra vie grâce à une programmation musicale électronique soigneusement sélectionnée, à des expériences artistiques immersives et à des récits interactifs inspirés de la légende de Celestia. Les festivaliers pourront également croiser les gardiens de KuCoin un peu partout sur le site du festival, prolongeant ainsi l'esprit d'accompagnement et de découverte au-delà de la scène elle-même.

De plus amples détails, notamment la liste complète des artistes, les expériences scéniques immersives et les animations exclusives destinées à la communauté, seront dévoilés dans les semaines à venir, alors que Tomorrowland et KuCoin continuent de donner vie à l'univers de Celestia.

L'histoire de Celestia ne fait que commencer. Ensemble, Tomorrowland et KuCoin invitent les People of Tomorrow à découvrir le prochain chapitre : guidés par la curiosité, unies par des expériences communes et inspirés par la confiance.

À propos de KuCoin

Fondé en 2017, le site KuCoin est une plateforme crypto mondiale de premier plan qui bénéficie de la confiance de plus de 40 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions. La plateforme propose des services innovants et conformes en matière d'actifs numériques, permettant un accès à plus de 1 000 tokens cotés, des transactions au comptant et à terme, une gestion de patrimoine institutionnel et un portefeuille Web3. KuCoin ne propose pas de services dans l'Espace économique européen (EEE). Dans l'EEE*, KuCoin EU est gérée par KuCoin EU Exchange GmbH. Basée à Vienne, la plateforme KuCoin EU opère en conformité avec le cadre réglementaire en vigueur dans l'UE, notamment les exigences du règlement MiCA en matière de transparence, d'intégrité du marché et de protection des investisseurs. KuCoin EU n'est pas l'opérateur d'une plateforme de négociation de crypto-actifs et ne fournit pas de conseils en investissement.

À propos de Tomorrowland

Fondé il y a 20 ans par les frères belges Manu et Michiel Beers, Tomorrowland reste une entreprise familiale, animée par une équipe créative et passionnée. Au fil des années, Tomorrowland est devenu une marque mondiale du divertissement.

Le groupe WEAREONE.world est constitué de plusieurs unités commerciales : Festivals et événements, Musique, Expérience, Loisirs, Produits et Fiction. Aujourd'hui, plus de 350 membres de son équipe font véritablement naître la magie depuis le siège du groupe à Anvers (Belgique) et ses bureaux locaux situés au Brésil, en France, à Ibiza et en Thaïlande.

Réputé pour rassembler tout le monde grâce à la musique, à la créativité et à la narration, Tomorrowland est devenu l'une des marques de festivals les plus reconnues et les plus influentes au monde, inspirant des millions de personnes grâce à des expériences inoubliables et à une vision commune de la connexion.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/3005937/image1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg