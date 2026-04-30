KuCoin EU nomme un responsable de la lutte antiblanchiment expérimenté et élargit son équipe antiblanchiment pour renforcer son leadership en matière de conformité

VIENNE, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin EU, la plateforme d'actifs numériques basée à Vienne, titulaire d'une licence en vertu du règlement MiCA, a annoncé aujourd'hui un renforcement significatif de ses capacités dans les domaines de la conformité et de la lutte contre le blanchiment de capitaux avec la nomination de C. Kleinhans au poste de responsable de la lutte antiblanchiment, parallèlement à une expansion plus générale de son équipe antiblanchiment.

C. Kleinhans a été officiellement nommée responsable de la lutte antiblanchiment pour KuCoin EU. À ce titre, Mme Kleinhans sera responsable du cadre de la plateforme en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que du régime de sanctions connexe. Elle sera chargée de diriger la conception et la mise en œuvre de cadres fondés sur les risques et de superviser à l'échelle de l'entreprise la gestion des risques, la gouvernance et le respect de la réglementation.

Avant de rejoindre KuCoin EU, Mme Kleinhans a occupé des postes de direction au sein d'institutions bancaires européennes de premier plan, notamment comme responsable de la conformité, de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que des sanctions chez ICBC Austria Bank GmbH, où elle a créé le cadre de conformité et de lutte antiblanchiment. Elle a également assumé des responsabilités régionales au service de la conformité chez Banco do Brasil AG et des fonctions clés dans le domaine de la lutte antiblanchiment et des sanctions connexes à la Raiffeisenlandesbank Niederösterreich Wien AG, où elle a géré la réglementation transfrontière et la prévention de la criminalité financière.

Parallèlement, KuCoin EU a renforcé son équipe antiblanchiment en nommant MM. Klinger et Träxler de Compliance Networks, un réseau d'experts en conformité nationale et internationale, comme responsables adjoints de la lutte antiblanchiment. Tous deux ont précédemment travaillé comme responsables de la réglementation pour l'Autorité autrichienne des marchés financiers et ont été directeurs de la conformité auprès de banques internationales telles que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). M. Klinger a en outre été chargé superviser les sanctions financières pour le secteur bancaire autrichien lorsqu'il était chef du service juridique de la Banque nationale d'Autriche. Cette équipe élargie renforce la capacité opérationnelle de KuCoin EU et sa détermination à garantir un cadre de conformité robuste et évolutif.

Sabina Liu, directrice générale de KuCoin EU, a déclaré : « La conformité est à la base de tout ce que nous entreprenons chez KuCoin EU. Le renforcement de notre leadership et de nos capacités en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux est une étape cruciale vers notre objectif : mener des opérations totalement conformes en Europe. Alors que nous consolidons notre présence dans le cadre du règlement MiCA, notre objectif reste de combiner des normes réglementaires strictes avec une expérience convaincante et adaptée au niveau local pour nos utilisateurs européens. »

Ces nominations s'inscrivent dans la stratégie plus large de KuCoin EU, qui vise à s'imposer comme un chef de file de la conformité grâce à des professionnels aguerris des services financiers, capables de transformer la plateforme en institution financière réglementée de confiance en Europe.

À propos de KuCoin EU :

KuCoin EU Exchange GmbH est une entité européenne sous licence, qui propose des services d'actifs numériques aux utilisateurs à travers l'Espace économique européen (EEE « * » sauf Malte). Prestataire de services sur crypto-actifs en vertu du règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCA), la plateforme KuCoin EU est habilitée par l'Autorité autrichienne des marchés financiers à fournir des services réglementés comme la conservation et l'administration de crypto-actifs, des services d'échange de crypto-actifs (entre crypto-actifs et monnaies fiduciaires et entre crypto-actifs), le placement de crypto-actifs ou des services de transfert pour le compte de clients.

Basée à Vienne, la plateforme KuCoin EU opère en conformité avec le cadre réglementaire en vigueur dans l'UE, notamment les exigences du règlement MiCA en matière de transparence, d'intégrité du marché et de protection des investisseurs.

KuCoin EU n'est pas l'opérateur d'une plateforme de négociation de crypto-actifs et ne fournit pas de conseils en investissement.

Site internet : www.kucoin.eu