KuCoin EU se joindra aux décideurs politiques, aux régulateurs et aux leaders du secteur lors du Digital Asset Forum 2026 à Vienne et de la conférence de l'AEMF 2026 à Paris

VIENNE, 18 mai 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin EU, la plateforme d'actifs numériques agréée MiCAR dont le siège social est situé en Autriche, a annoncé aujourd'hui sa participation à une série d'événements européens majeurs consacrés aux actifs numériques et à la réglementation, qui se dérouleront tout au long du mois de mai 2026, soulignant ainsi son engagement à favoriser une croissance responsable et conforme aux réglementations dans le secteur européen des actifs numériques.

Sabina Liu, directrice générale de KuCoin EU, représentera l'entreprise lors du Global Digital Asset Forum Vienna 2026, l'un des rassemblements les plus importants de l'année en Europe réunissant des dirigeants du secteur des actifs numériques, des décideurs politiques et des investisseurs. Le Global Digital Asset Forum comprend notamment une cérémonie d'ouverture des marchés à la Bourse de Vienne le 18 mai, le congrès VI3NNA les 19 et 20 mai, et bien d'autres événements encore. Organisée par l'Association autrichienne des actifs numériques (DAAA) dans le cadre de ViennaUp, cette semaine rassemble des régulateurs, des institutions et des innovateurs afin de faire progresser la mise en place d'un écosystème d'actifs numériques conforme et interopérable à l'échelle européenne.

Le 18 mai également, Audrey Lim, directrice générale de KuCoin EU, interviendra lors de la Crypto Compliance & Legal Roundtable, organisée conjointement par EY Law et Solidus Labs. Lim participera à la table ronde intitulée « MiCAR : une réussite ? Why Austria Attracts International Crypto Leaders » (Pourquoi l'Autriche attire les leaders internationaux de la cryptographie), qui explique comment un engagement réglementaire rigoureux est le fondement d'une activité durable dans le domaine des actifs numériques en Europe.

Le 21 mai, Lim représentera KuCoin EU à la conférence 2026 de l'AEMF : Une nouvelle ère pour les marchés de capitaux de l'UE à Paris. La conférence annuelle phare de l'Autorité européenne des marchés financiers réunit des hauts responsables des institutions de l'UE, des autorités nationales compétentes et du secteur financier afin d'aborder l'évolution du paysage réglementaire des marchés de capitaux européens, y compris les actifs numériques.

Audrey Lim, directrice générale de KuCoin EU, a déclaré : « Vienne s'est imposée comme l'un des foyers les plus importants d'Europe pour les entreprises réglementées du secteur des actifs numériques, et le Global Digital Asset Forum reflète exactement le type de dialogue sectoriel sérieux et axé sur les politiques auquel KuCoin EU a été créé pour participer. Nous sommes ici parce que nous croyons que la conformité et l'ambition commerciale ne sont pas en tension – elles sont la même chose. Les discussions qui se déroulent à Vienne et à Paris ce mois-ci façonnent le prochain chapitre des actifs numériques en Europe, et KuCoin EU a l'intention d'y contribuer de manière significative. »

Walter Moesenbacher, fondateur de la Digital Asset Association Austria, a déclaré : « Alors que le secteur se réunit pour une semaine historique en Europe, Vienne continue de renforcer sa position en tant que l'un des principaux centres d'actifs numériques du continent. Des événements tels que le Global Digital Asset Forum de Vienne soulignent l'importance de la collaboration entre l'industrie, les décideurs politiques et les institutions, KuCoin EU jouant un rôle actif dans le développement continu de l'écosystème autrichien et plus largement européen des actifs numériques. »

Le soutien de KuCoin EU à la semaine de l'actif numérique autrichienne reflète son engagement envers l'écosystème local et son développement continu en tant qu'institution financière réglementée et de confiance en Europe.

À propos de KuCoin EU :

KuCoin EU Exchange GmbH est une entité européenne sous licence, qui propose des services d'actifs numériques aux utilisateurs à travers l'Espace économique européen (EEE « * » sauf Malte). Prestataire de services sur crypto-actifs en vertu du règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCA), la plateforme KuCoin EU est habilitée par l'Autorité autrichienne des marchés financiers à fournir des services réglementés comme la conservation et l'administration de crypto-actifs, des services d'échange de crypto-actifs (entre crypto-actifs et monnaies fiduciaires et entre crypto-actifs), le placement de crypto-actifs ou des services de transfert pour le compte de clients.

Basée à Vienne, la plateforme KuCoin EU opère en conformité avec le cadre réglementaire en vigueur dans l'UE, notamment les exigences du règlement MiCA en matière de transparence, d'intégrité du marché et de protection des investisseurs.

KuCoin EU n'est pas l'opérateur d'une plateforme de négociation de crypto-actifs et ne fournit pas de conseils en investissement.

Site internet : www.kucoin.eu