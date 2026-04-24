KuCoin lance KuCard sur le réseau mondial de Mastercard en Australie, donnant ainsi une impulsion aux paiements en cryptomonnaies dans le monde réel

Le premier déploiement de KuCard en Australie donne à des millions de commerçants Mastercard un accès fluide aux paiements en cryptomonnaies.

SYDNEY, 24 avril 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, une plateforme crypto mondiale de premier plan, a annoncé aujourd'hui le lancement des paiements directs en cryptomonnaies via le réseau mondial de Mastercard pour les utilisateurs autorisés en Australie, ce qui permet aux utilisateurs d'effectuer des achats quotidiens en cryptomonnaies partout où la Mastercard est acceptée. Grâce à un partenariat avec Immersve, un membre principal du réseau Mastercard, la solution permet aux utilisateurs d'effectuer des achats garantis par des cryptomonnaies partout où la Mastercard est acceptée, y compris via Apple Pay et Google Pay - faisant progresser l'engagement de KuCoin en faveur d'une infrastructure privilégiant la confiance et de l'utilité des actifs numériques dans le monde réel.

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Grâce à cette intégration, l'USDC peut être utilisé pour financer les dépenses quotidiennes en temps réel au point de vente. Au lancement, le service prend en charge 37 paires de trading USDC, permettant aux utilisateurs autorisés de payer avec les actifs numériques pris en charge. Lors du passage en caisse, les actifs numériques sont convertis en monnaie fiduciaire pour une transaction via le réseau de paiement mondial de Mastercard, de sorte que les utilisateurs peuvent payer avec une carte familière sans avoir à convertir manuellement les fonds à l'avance.

Ce lancement reflète la stratégie plus large de KuCoin qui consiste à privilégier la confiance, à renforcer la sécurité, la transparence et la conformité tout en élargissant l'utilisation pratique et réelle des cryptomonnaies. KuCoin continue d'investir dans une infrastructure résiliente pour les utilisateurs et les partenaires, dans le but de renforcer la confiance dans l'écosystème des actifs numériques grâce à des initiatives de sécurité et de responsabilité.

BC Wong, PDG de KuCoin, a déclaré : « Pour que les actifs numériques soient utiles dans le monde réel, il faut une infrastructure fiable, des rails sécurisés, des normes de conformité claires et des protections qui donnent la priorité à l'utilisateur. Ce lancement permet à nos utilisateurs australiens d'utiliser Mastercard, s'appuie sur notre enregistrement en tant que plateforme d'échange de cryptomonnaies auprès de l'AUSTRAC et reflète l'engagement de KuCoin en faveur d'une innovation responsable et de l'utilité quotidienne des cryptomonnaies à mesure qu'elles s'intègrent dans la finance mondiale. Cette solution permet à nos utilisateurs de dépenser leurs actifs facilement, en toute sécurité et dans le monde entier, partout où la Mastercard est acceptée ».

James Pinch, directeur général australien de KuCoin, a ajouté : « L'Australie est un marché où l'adoption des actifs numériques est en plein essor. Pour les utilisateurs quotidiens, l'utilité est le point décisif. KuCard permet de relier les actifs numériques au commerce réel grâce à l'expérience de paiement familière de Mastercard, ce qui favorise une adoption plus large tout en renforçant l'importance de la sécurité, de la gouvernance et de l'innovation responsable ».

« Collaborer avec des marques connues et de confiance comme Mastercard et KuCoin est une étape majeure vers l'adoption par le grand public des actifs numériques pour les achats quotidiens », a déclaré Jérôme Faury, PDG d'Immersve. « Immersve jette des ponts entre le web3 et la finance traditionnelle à l'échelle mondiale, ce qui permet aux particuliers de dépenser des cryptomonnaies partout où la Mastercard est acceptée. Cela change la donne pour tout le monde. »

Christian Rau, Vice-président principal de la commercialisation numérique de Mastercard, a ajouté : « Le partenariat avec KuCoin et Immersve est un autre exemple de l'engagement continu de Mastercard en faveur d'une innovation responsable dans l'espace Web3. En permettant de dépenser des actifs numériques à grande échelle de manière sûre, sécurisée et conforme, nous aidons les actifs numériques à devenir réellement utilisables dans la vie de tous les jours ».

À propos de KuCoin

Fondée en 2017, KuCoin est une plateforme crypto mondiale de premier plan qui bénéficie de la confiance de plus de 40 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions. La plateforme propose des services innovants et conformes en matière d'actifs numériques, permettant un accès à plus de 1 000 tokens cotés, des transactions au comptant et à terme, une gestion de patrimoine institutionnel et un portefeuille Web3. KuCoin ne propose pas de services dans l'Espace économique européen (EEE). Dans l'EEE*, KuCoin EU est géré par KuCoin EU Exchange GmbH.

À propos d'Immersve

Immersve est un membre principal du réseau Mastercard. Sa plateforme d'émission en tant que service prend en charge les expériences de paiement centralisées et décentralisées. Les plateformes d'échange, les portefeuilles web3 et les protocoles DeFi peuvent facilement s'intégrer aux API et aux contrats intelligents d'Immersve pour effectuer des transactions partout où la Mastercard est acceptée, sans banque ni monnaie fiduciaire. Immersve est une entité réglementée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.immersve.com.

À propos de Mastercard

Mastercard dynamise les économies et donne aux utilisateurs plus de moyens d'action dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. Avec nos clients, nous construisons une économie résiliente où chacun peut prospérer. Nous soutenons un large éventail de choix de paiements numériques, rendant les transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Notre technologie et notre innovation, nos partenariats et nos réseaux se combinent pour offrir un ensemble unique de produits et de services qui aident les personnes, les entreprises et les gouvernements à réaliser leur plus grand potentiel.

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Axis One Markets Pty Ltd est un représentant agréé d'Immersve Pty Ltd (ACN 658 192 057, AFSL n° 545925) et est autorisé à fournir certains services financiers relatifs à la « KuCard » au nom d'Immersve, dans les limites de son accord de représentant agréé avec Immersve Pty Ltd. La « KuCard » est émise ou fournie par Immersve Pty Ltd, qui est seule responsable de l'émission de ce produit, y compris de toutes les informations et obligations qui y sont associées en vertu de sa licence de services financiers australienne. Immersve Pty Ltd n'est pas responsable des produits ou services financiers émis par Echuca Trading Pty Ltd. Avant d'acquérir ou d'utiliser un tel produit ou service financier, il est recommandé de lire la déclaration de produit (« PDS »), le guide des services financiers (« FSG »), la détermination du marché cible (« TMD ») et tout autre document d'information publié par Immersve Pty Ltd.

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