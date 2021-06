Kultivierte Kunst in den Wolken: J Hotel Shanghai Tower debütiert auf dem Gipfel von Shanghai

SHANGHAI, 19. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Das J Hotel hat heute sein erstes Haus auf dem 632 Meter hohen Shanghai Tower eröffnet, dem höchsten Wolkenkratzer in China und dem zweithöchsten der Welt. Das J Hotel befindet sich im Herzen von Lujiazui und bietet einen Blick aus der Vogelperspektive über die gesamte Weite Shanghais. Es verwebt breite Einflüsse aus verschiedenen Bereichen der Kunst und Kultur, um eine einzigartige Luxusperspektive nach Shanghai zu bringen. Es vereint künstlerische Akzente in seinem gesamten Design, von palastartigen Kabinen und dem Besten in den Bereichen Lifestyle, Wohlbefinden, Essen & Trinken, Technologie bis hin zu Hospitality-Services und präsentiert ein exklusives Reiseerlebnis mit authentischem chinesischen Flair. Für weitere Details und Buchungen kontaktieren Sie bitte das Hotel unter (86 21) 3886 8888 oder besuchen Sie die Website des Hotels www.jhotel-shanghai.com.