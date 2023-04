Kumon prevê a abertura de 95 unidades e planeja crescimento em 2023

Rede ainda almeja um incremento de 14% no número de matrículas

SÃO PAULO, 5 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- O cenário econômico no Brasil ainda é desafiador, mas o setor se mantém otimista. Dados da ABF mostram que no último ano, mesmo com as incertezas do pós pandemia, o franchising demonstrou crescimento, faturando cerca de R$ 211 bilhões. O segmento de educação também apresentou bom desempenho, com um aumento de 13,2% no faturamento. Com o objetivo de disseminar o método Kumon e alcançar ainda mais pessoas, a rede planeja a abertura de 95 unidades ao longo deste ano.

A marca, que tem mais de 45 anos de atuação no mercado nacional, com mais de 1500 unidades no país, espera ainda um incremento de 14% no número de alunos matriculados na rede, que hoje soma cerca de 160 mil, e, com isso, um crescimento no faturamento.

Para expandir sua atuação, a marca mira nos estados de São Paulo, no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, mas todas as regiões do Brasil cabem no processo. "A rede estudou o mercado, e entendeu que ainda há muito espaço para crescer. Temos um país repleto de possibilidades, com territórios onde ainda não há unidades do Kumon acessíveis às crianças, e, nessas regiões, vamos intensificar nossa comunicação e ampliar nossa participação, levando o método Kumon para ainda mais pessoas", conta Julio Segala, Vice-Presidente Executivo do Kumon América do Sul.

Outra estratégia da empresa para alcançar o crescimento ao longo de 2023, é o investimento em novas tecnologias. "Estamos implementando, em toda a nossa rede, sistemas que facilitam a organização das franquias e processos que melhoram o desempenho e a experiência do consumidor com a unidade", enfatiza Segala. "Logo, teremos ferramentas tecnológicas incorporadas ao nosso dia a dia, que servirão de suporte no processo de aprendizado dos alunos, mas, claro, sem perder a essência do método Kumon, tão reconhecido por milhares de famílias, conclui o executivo.

O Kumon é um método de estudo japonês criado em 1954 pelo professor Toru Kumon, que por meio do estudo de matemática, português, inglês e japonês, pessoas de todas as idades podem elevar seu potencial. O método privilegia o desenvolvimento da autonomia do aluno nos estudos e desenvolve habilidades acadêmicas, como o autodidatismo, concentração, capacidade de leitura e interpretação (na língua pátria, em inglês e japonês), raciocínio lógico, independência, hábito de estudo, responsabilidade e autoconfiança. "A educação de qualidade é um grande diferencial, e ter um método de estudo único, que privilegia tantas habilidades, é uma oportunidade para quem quer investir em um negócio, mas com propósito", acrescenta o executivo.

Hoje, o Kumon está presente em mais de 60 países, com 24 mil unidades e mais de 3,5 milhões de alunos matriculados.

