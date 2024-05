KÜNSTLER UND SONGWRITER DER SONY MUSIC GROUP VEREINEN SICH IN EINER KAMPAGNE ZUR STEIGERUNG DER JUGENDLICHEN WAHLBETEILIGUNG BEI DEN EU-WAHLEN

Die von europäischen Künstlern und Songwritern unterstützte Kampagne "YOUR VOICE, YOUR POWER, YOUR VOTE" der Sony Music Group startet in der gesamten Europäischen Union in mehreren Sprachen

BRÜSSEL, 2. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Die Sony Music Group gab heute den Start von YOUR VOICE, YOUR, POWER, YOUR VOTE bekannt - eine überparteiliche Kampagne zur Förderung der Wahlbeteiligung bei den Wahlen zur Europäischen Union mit Schwerpunkt auf jungen Menschen und unterrepräsentierten Gruppen.

In Zusammenarbeit mit dem Europäischen Jugendforum, das mehr als 100 Jugendorganisationen auf dem gesamten Kontinent vertritt, wird die Kampagne YOUR VOICE, YOUR POWER, YOUR VOTE eine Reihe von Filmen auf mehreren Plattformen und in mehreren Sprachen vorstellen, in denen Künstler und Songwriter der Sony Music Group zu sehen sind.

Zu den Künstlern und Songwritern aus der gesamten Europäischen Union, die in der Kampagne vertreten sind, gehören:

Finnland: Goldielocks

Frankreich: Soso Maness

Deutschland: $OHO BANI, Clueso, Lotte, Alvaro Soler, HE/RO, Joris, and Culcha Candela

Italien: IL VOLO

Die Niederlande: Sam Feldt und Herr Belt & Wezol

Polen: Szczyl

Portugal: Dino D'Santiago

Spanien: Rozalen

Schweden: Jackie Mere

"2024 ist für fast die Hälfte der Weltbevölkerung ein Wahljahr, und Zivilgesellschaften gedeihen, wenn jeder zum demokratischen Prozess beiträgt", sagte Towalame Austin, Executive Vice President for Global Philanthropy and Social Impact, Sony Music Group. "Junge Menschen sind der Schlüssel zu einer lebendigen Gesellschaft. Sie sorgen sich um die Welt, in der wir leben, und engagieren sich tagtäglich durch weit verbreitete Bewegungen, Aktivismus und mehr. Während soziales Handeln sicherstellt, dass ihre Stimmen gehört werden, ist die Stimmabgabe jedoch auch der Schlüssel dazu, dass sie gehört werden. Wir freuen uns, dass unsere Künstler und Songschreiber sich zusammengetan haben, um die Kampagne im Vorfeld der Europawahlen im Juni zu unterstützen".

María Rodríguez Alcázar, Präsidentin des Europäischen Jugendforums, fügte hinzu: "Durch unsere Partnerschaft mit darstellenden Künstlern wollen wir noch mehr junge Wähler für die kommenden Europawahlen 2024 mobilisieren. Junge Menschen sind ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Wir sind die mobilisierende Kraft hinter vielen Bewegungen, wir beteiligen uns an politischen Debatten im Internet und wir engagieren uns in unseren Gemeinschaften über Jugendorganisationen. Das macht uns zu einem integralen Bestandteil der Gestaltung des demokratischen Lebens. Junge Menschen verdienen Vertreter, die sich wirklich um unser Leben kümmern und unsere Anliegen und Ideen in den Vordergrund stellen. Wenn wir im Juni zur Wahl gehen, können wir uns Gehör verschaffen und sicherstellen, dass wir im Entscheidungsprozess nicht übersehen werden."

Zwischen dem 6. und 9. Juni 2024 finden in den 27 EU-Mitgliedstaaten die Europawahlen statt, zu denen rund 366 Millionen EU-Bürger aufgerufen sind. DEINE STIMME, DEINE MACHT, DEINE WÄHLE ist darauf ausgelegt, zu informieren, zu engagieren und die Bürgerbeteiligung zu fördern, und baut auf der bestehenden Initiative der Sony Music Group für soziale Gerechtigkeit zur Förderung des bürgerlichen Engagements auf.

Besuchen Sie die Website für weitere Informationen und Ressourcen.