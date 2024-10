Kvantify lance un logiciel d'affinité de liaison basé sur la physique pour la découverte de médicaments avec une grande précision et une rapidité sans précédent

L'affinité de liaison de Koffee est le dernier ajout à la plateforme de découverte computationnelle de médicaments de Kvantify, qui aide les industries pharmaceutiques et biotechnologiques à concevoir de nouveaux médicaments avec une combinaison inégalée de rapidité et de précision.

COPENHAGUE, Danemark, 11 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Kvantify a lancé une nouvelle méthode de calcul qui peut accélérer les premières phases de la découverte de médicaments. Cette méthode se distingue clairement des autres solutions disponibles sur le marché et constitue un ajout important à Koffee, la plateforme de découverte computationnelle de médicaments de Kvantify.

Kvantify CEO & Co-Founder, Hans Henrik Knudsen

« Actuellement, les tests de référence montrent que notre outil d'affinité de liaison est 100 fois plus rapide que les méthodes de pointe comparables avec le même niveau de précision », déclare Hans Henrik Knudsen, CEO de Kvantify.

L'affinité de liaison est un paramètre clé dans la découverte de médicaments qui fait référence à la force de l'interaction entre un médicament (ou une molécule) et sa protéine cible. Une molécule doit interagir fortement avec une cible biologique pour induire un effet thérapeutique, c'est pourquoi ce calcul est crucial dans le développement des médicaments.

Entièrement basé sur la physique

Lors de la conception de nouveaux médicaments, il existe un nombre presque infini de variations et d'altérations possibles, d'où l'importance de calculs rapides et précis.

« En associant notre vitesse à une grande précision, nous avons la possibilité de pousser plus loin les calculs d'affinité de liaison basés sur la physique dans le pipeline de découverte de médicaments », déclare Hans Henrik Knudsen.

Non seulement le temps de calcul est réduit à quelques minutes, mais l'affinité de liaison de Koffee présente aussi d'autres avantages.

« Notre méthode ne nécessite aucune configuration ni paramétrage manuel. Et comme il est entièrement basé sur la physique, il n'est pas nécessaire de disposer de données de formation, contrairement aux méthodes d'apprentissage automatique et d'IA », explique Hans Henrik Knudsen.

À propos de Kvantify

Basé au Danemark, Kvantify est une entreprise pionnière dans le domaine des sciences de la vie et des sciences quantiques. Sa mission est de relever les défis les plus complexes dans le domaine des sciences de la vie, en mettant l'accent sur la découverte de médicaments. Kvantify fournit des solutions et des services pionniers basés sur l'excellence informatique qui apportent aujourd'hui une valeur tangible aux entreprises des sciences de la vie.

