KVD Beauty annonce la nomination de Miryam Lumpini comme nouvelle directrice mondiale de l'art du tatouage, dévoilant le prochain chapitre emblématique de la marque pour influencer l'industrie du maquillage

KVD Beauty vous donne les outils pour mettre en valeur votre véritable beauté : grâce à ses produits de maquillage combinant teneur élevée en pigments et haute performance, vous pouvez vous exprimer par un océan de possibilités créatives. Positionnée en faveur de l'art sans frontières, de la célébration de l'expression individuelle et d'une conscience du monde, la marque accorde aussi la plus grande importance au respect de la planète et de ses habitants. Les produits de KVD sont 100 % végétaliens et ne sont pas testés sur les animaux. Dans le cadre de son engagement à devenir plus durable, la marque s'est mise au défi d'utiliser, dans la mesure du possible, des emballages entièrement recyclables, des matériaux recyclés après la consommation et des poudriers rechargeables.

Le positionnement simplifié de KVD Beauty est reflété dans les images de sa nouvelle campagne, que l'on peut déjà apercevoir sur le site Web et les réseaux sociaux de la marque. Ces images seront également visibles sur le matériel de marketing et lors des lancements de produits, entre autres. L'emballage des produits sera aussi mis à jour pour s'harmoniser avec la nouvelle image de marque. Toutefois, si la marque renouvelle son image, la composition et la performance de ses produits existants et de ses bestsellers, comme le cultissime traceur Tattoo Liner, le rouge à lèvres liquide Lolita Everlasting et le fond de teint Lock-It, resteront inchangées.

Pour accompagner cette nouvelle position de marque affinée, KVD Beauty annonce la nomination de Miryam Lumpini comme toute première directrice mondiale de l'art du tatouage. Mme Lumpini a grandi dans la campagne suédoise avant d'immigrer aux États-Unis afin de poursuivre sa passion pour l'art du tatouage. Étoile montante de la scène du tatouage de Los Angeles, elle a tatoué des célébrités de grand renom comme Jhené Aiko, Keke Palmer, Kehlani et plus encore. En tant que spécialiste interne du tatouage, elle appuiera les initiatives créatives en concevant des concepts inspirés du tatouage destinés au marketing et aux produits et en créant du contenu relatif à l'art du maquillage.

« Cette collaboration avec KVD Beauty, c'est un rêve devenu réalité, a déclaré Miryam Lumpini. Je suis la marque depuis ses débuts, car elle a contribué à l'acceptation de la culture du tatouage et encouragé le public à la percevoir comme une forme d'expression de soi. La culture du tatouage suscitait une forme de stigmatisation par le passé et les personnes tatouées étaient considérées comme des rebelles. KVD Beauty a reconnu le caractère artistique du tatouage et a tendu la main aux artistes comme moi qui étaient souvent ignorés par l'industrie de la beauté. »

La marque dévoile également une injection de nouveaux talents : une équipe internationale d'artistes de maquillage de premier rang qui compte notamment Christian Schild (Allemagne), Fanny Maurer (France), Sandra Saenz (États-Unis) et Anthony Nguyen (États-Unis). Les compétences de ce groupe d'artistes distingués seront mises à profit sur diverses plateformes, pour en faire profiter les clients et les médias. Chaque artiste collabora étroitement avec la marque sur divers projets, par exemple les articles de presse, séances photo et éditoriaux, l'enseignement de master classes mondiales, la création de contenu exclusif sur les réseaux sociaux de la marque, et plus encore.

Anthony Nguyen (États-Unis) : « Le maquillage est mon outil créatif pour raconter des histoires et grâce à la polyvalence des produits KVD Beauty, les possibilités sont infinies. Je suis plus qu'enthousiaste à l'idée de m'associer à KVD Beauty en tant qu'ambassadeur artistique mondial Veritas de cette année et j'ai hâte de créer et de partager de l'art avec vous tous ! »

Les nouvelles stratégies de marque et de marketing sont dirigées par deux vétérans de l'industrie de la beauté : Sarah Koch, vice-présidente principale et directrice générale de Kendo Brands, et Tara Loftis, vice-présidente mondiale du marketing et des relations publiques de Kendo Brands. Comptant plus de 15 ans d'expérience en marketing stratégique, Mme Loftis a aidé Kendo Brands à créer et faire croître des marques emblématiques au sein de son portefeuille, en plus d'avoir contribué au succès de Too Faced, une des marques préférées de l'industrie. Sarah Koch travaille depuis plus de 15 ans dans le secteur du commerce de détail, passant la majeure partie de sa carrière dans l'industrie de la beauté et se spécialisant dans la création et l'incubation de marques chez Kendo Brands et Sephora North America. Elle a joué un rôle clé dans la reconstruction d'une autre marque Kendo, OLEHENRIKSEN, et encadre aujourd'hui la gestion stratégique mondiale des marques KVD Beauty, Bite Beauty et OLEHENRIKSEN chez Kendo Brands.

« KVD Beauty crée depuis près de 13 ans des produits fantastiques et primés qui connaissent un succès commercial. Le moment est venu de revitaliser la marque et de renouer avec les consommateurs de façon sincère. Alors que s'ouvre un chapitre important dans l'histoire de KVD Beauty, il était essentiel pour nous de concevoir un plan de marketing de rupture, tout en faisant appel à des talents artistiques de premier ordre qui reflètent et respectent notre patrimoine de marque, dans le domaine du tatouage comme du maquillage », a expliqué Mme Loftis.

« L'héritage de KVD Beauty doit évoluer au même rythme que les besoins des consommateurs et l'industrie de la beauté, a ajouté Mme Koch. Le nouvel emblème et les nouvelles images de campagne reflètent une nouvelle phase pour la marque durant laquelle elle se positionnera pour favoriser l'art sans limites, célébrer l'individualité et prendre soin de la planète. Nous avons hâte de présenter nos nouvelles images, nos nouveaux artistes et nos nouveaux produits au monde entier. »

À PROPOS DE KVD BEAUTY :

KVD Beauty signifie Kara, Veritas, Decora – Valeur, vérité, beauté – parce que votre vérité est précieuse et belle. Nous créons un maquillage à pigments élevés et haute performance inspiré de l'art du tatouage, comme notre traceur pour les yeux primé Tattoo Liner, numéro 1 des ventes. Grâce à sa longue tenue, à son pigment noir intense et à sa très grande précision, il représente le Saint-Graal incontesté du traceur liquide pour les yeux. Mais nous n'offrons pas qu'une haute performance : notre maquillage est entièrement végétalien et développé sans cruauté envers les animaux. Nous nous soucions de la planète et sommes les champions de l'art sous toutes ses formes, pas seulement du maquillage. Nous célébrons l'individu par l'expression de soi artistique et la créativité illimitée. Et surtout, nous vous donnons les outils pour faire jaillir votre véritable beauté

À PROPOS DE KENDO

KENDO BRANDS est l'unique propriétaire et exploitant de KVD BEAUTY. KENDO est un incubateur de marques de beauté innovantes, qui crée et acquiert des marques de beauté pour les transformer en puissances mondiales : FENTY Beauty by Rihanna, OLEHENRIKSEN Skincare, Marc Jacobs Beauty, Bite Beauty, Lip Lab Stores et KVD Beauty. KENDO possède des bureaux à San Francisco, Paris, Dubaï, Londres, São Paulo, Sydney et Singapour.

