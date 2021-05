KVRA desenvolve uniformes de jiu-jitsu que resistem ao teste do tempo

A KVRA acredita que, graças à tecnologia da Polygiene, tudo isso pode mudar, e os atletas poderão usar o mesmo kimono várias vezes, o que significa que eles só precisam investir na compra de um e, portanto, comprar uma peça de melhor qualidade.

A tecnologia "Stays Fresh" da Polygiene oferece controle de odores ao inibir o desenvolvimento de bactérias causadoras de odores e inibe o odor na origem, durante todo o ciclo de vida da roupa. Por esse motivo, o número de vezes que um produto precisa ser lavado é menor, economizando energia, tempo e dinheiro.



A KVRA, líder de mercado no segmento de jiu-jitsu e MMA, lançará uma coleção focada chamada ASHES OF CREATION com a Polygiene , que chegará ao mercado em 17 de maio. Este será um projeto piloto e resultará em pedidos potenciais de cinco mil kimonos anuais, bem como à possível utilização da tecnologia em outras coleções de materiais para artes marciais mistas (MMA) e CrossFit.

Vários atletas de jiu-jitsu testaram o novo kimono e ficaram muito impressionados com o impacto da tecnologia da Polygiene na roupa.

A KVRA, que atualmente busca expandir além do mercado interno brasileiro, expressou seu entusiasmo em trabalhar com a Polygiene na nova tecnologia.

O coordenador de marketing e comércio eletrônico, Alexandre Dini, que também é um assíduo praticante de jiu-jitsu e CrossFit, afirmou: "Acreditamos que temos o mesmo objetivo principal: oferecer uma nova e boa experiência a nossos clientes, mostrando a eles que podemos usar mais por mais tempo. Adoramos oferecer experiências únicas, portanto, ser a primeira marca do mundo a desenvolver o primeiro kimono com a tecnologia Stays Fresh da Polygiene será uma das melhores experiências para nossos clientes."

Dini continua: "Agora eles poderão usar o mesmo kimono mais de uma vez. Isso agregará valor aos nossos produtos, trará novas oportunidades e ajudará o meio ambiente. Ao oferecermos um novo tipo de kimono, que não precisa ser lavado após cada uso, mostramos que estamos sendo responsáveis com nosso planeta e procurando novas maneiras de ajudar nossos clientes."

"Trabalhar em conjunto com a KVRA faz total sentido e estamos entusiasmados em fazer parte do movimento para prolongar a vida útil dos equipamentos e melhorar a experiência do usuário. A associação entre a KVRA e a Polygiene será um divisor de águas para os usuários de kimonos e não poderíamos estar mais empolgados por fazer parte do primeiro lançamento mundial desta coleção e pela oportunidade que isso traz para este esporte, bem como para o karatê, o judô e o taekwondo", afirma a CEO da Polygiene, Ulrika Björk.

Para mais informações sobre a coleção, acesse: www.kvrastore.com/.

Para mais informações sobre as tecnologias Stays Fresh da Polygiene, acesse: www.polygiene.com.br

Contato de imprensa KVRA, [email protected]

Contato de imprensa Polygiene,



Ulrika Björk, CEO, [email protected] , +46 (0)70-921 12 75

Kristina Kruhsberg, assessora de imprensa, [email protected], +46 (0)70-816 21 96

Para obter imagens para a imprensa, acesse https://news.cision.com/se/?n=polygiene-ab

Inscreva-se aqui para receber relatórios, comunicados de imprensa e boletins de notícias

http://ir.polygiene.com/en/press/subscribe/

Sobre a KVRA

A KVRA foi fundada em 20 de novembro por Marcelo Baek, Guilherme Ferraz e Marcos Chae. Logo conquistaram o mercado de kimonos para jiu jitsu, ao diferenciar daqueles existentes no mercado, com cortes justos, tecidos macios, tons neutros e cores chamativas, todos seguindo os padrões das federações para serem usados nas competições. Os sócios expandiram a marca ao observar a mesma lacuna vista anteriormente no jiu-jitsu, no segmento de moda para prática de Crossfit, apresentando novamente sua identidade com designs exclusivos. Atualmente, eles têm duas lojas próprias em São Paulo, cinco lojas franqueadas no Brasil e mais de 320 revendedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo em países como Chile, Japão, Alemanha, Paraguai, Coreia do Sul e Itália, além de seu próprio e-commerce que atende a todo o Brasil.

Sobre a Polygiene

Como líderes mundiais em novas tecnologias, queremos mudar a forma como vemos os produtos , de consumíveis rápidos a duráveis. Aplicamos tecnologia em roupas, acessórios, produtos domésticos e têxteis para ajudar as pessoas a se manterem limpas, a lavar menos e oferecer maior tempo de vida útil às roupas. Mais de 200 marcas premium globais optaram por usar a marca Polygiene com seus produtos. Com a subsidiária integral Addmaster Holdings Limited, agora temos a possibilidade de oferecer soluções para superfícies macias e rígidas. A Polygiene está listada no Nasdaq First North Growth Market em Estocolmo, Suécia. Para mais informações: www.polygiene.com.

Contato:

Henrik Kenton-Russ, Diretor Comercial, Polygiene Brasil

[email protected]

Marcelo Vicari, diretor de desenvolvimento de negócios, Polygiene Brasil

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1510104/ASHES_editados__17_de_20.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1510105/ASHES_editados__4_de_20.jpg

FONTE Polygiene

SOURCE Polygiene