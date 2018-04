Kwikpay lance un distributeur automatique intelligent digne du 21e siècle

Kwikpay s'est forgé une excellente réputation en tant que marché de la recharge des mobiles, recharge des jeux, des services numériques et, plus récemment, de la recharge des véhicules électriques par le biais de son application. Kwikpay lance désormais en association avec Vendekin, une start-up américaine spécialisée en numérisation et automatisation de la vente automatique, des distributeurs automatiques intelligents au Royaume-Uni.

Kwikpay va, de ce fait, permettre aux opérateurs et aux marques de transférer facilement leurs distributeurs automatiques traditionnels existants dans une application. Les clients peuvent choisir et payer sur l'application, en vivant une expérience sans argent liquide et sans contact manuel. L'application intuitive permet de réaliser plusieurs ventes en une seule transaction et effectue des remboursements immédiats si les produits ne sont pas distribués : c'est la fin des machines qui engloutissent l'argent.

Les opérateurs peuvent mettre en œuvre des programmes de fidélisation, inciter au renouvellement des commandes, organiser des promotions et disposer d'un contrôle et d'une visibilité de bout en bout de leurs opérations de vente. Les marques comprennent mieux les besoins de leurs clients. Kwikpay permet ainsi au secteur de la distribution traditionnelle de se transformer en un écosystème numériquement progressif de bout en bout.

Neeraj Bhatia, PDG de Kwikpay, déclare : « L'industrie de la distribution automatique n'a pas su profiter des avantages de tels plans jusqu'à ce jour en raison des limitations techniques. Grâce à cette solution, les opérateurs et les marques peuvent facilement transférer leurs distributeurs automatiques existants dans l'application, faire fonctionner des programmes de fidélisation, inciter au renouvellement des commandes et lancer des promotions ».

Tout ceci peut se faire sans besoin d'une révision complète des distributeurs automatiques, ni même d'une machine connectée à Internet. Qui plus est, la solution fonctionne de manière harmonieuse avec tous les lecteurs de cartes existants et les logiciels de gestion des distributeurs automatiques autonomes, susceptibles d'être déjà utilisés.

Aroon Khatter, PDG de Vendekin, déclare : « L'écosystème de la vente automatique ressent le manque d'une plate-forme intégrée à même de recueillir et analyser les données et de transformer véritablement de manière numérique le mode de fonctionnement de l'industrie de la distribution automatique ».

Grâce à cela, les opérateurs et les marques peuvent s'appuyer sur une intelligence au niveau de la machine, qui leur permet de prendre des décisions commerciales sur la base de données réelles. Une solution facile à utiliser de « connecter et jouer » (plug and play) est en mesure de transformer les distributeurs automatiques traditionnels fonctionnant avec des billets et des pièces en distributeurs automatiques intelligents de l'avenir.

Pour en savoir plus, veuillez visiter notre site en cliquant sur http://kwikpay.com/kwik-vend/

*Pour obtenir un aperçu détaillé de toutes les caractéristiques du produit, venez donc nous rendre visite sur le stand 93 du salon Vendex Midlands, le 24 avril 2018 de 10 h à 16 h, ou écrivez-nous à l'adresse kwikvend@kwikpay.com et nous pourrons alors organiser une démonstration à votre intention.

SOURCE Kwikpay