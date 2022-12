KYOCERA AVX rejoint l'IMC et accélère la mise sur le marché de l'IdO pour les adoptants

LONDRES, 20 décembre 2022 /PRNewswire/ -- KYOCERA AVX, un fabricant d'antennes et de chipsets RF, s'est joint à l'IoT M2M Council (IMC), la plus grande association commerciale dédiée au secteur naissant de l'Internet des objets (IdO). La société compte améliorer la vitesse de mise sur le marché pour les adoptants de l'IdO grâce à une approche holistique du matériel et de la connectivité lors de la conception des produits. Pour sa part, l'IMC fournira à l'entreprise l'accès à ses membres de base, c'est-à-dire les fabricants de produits et les utilisateurs d'entreprises déployant la technologie IdO.

« Nous sommes heureux de rejoindre l'écosystème de l'IMC, l'organisation IdO/M2M la plus importante et à la croissance la plus dynamique au monde », a annoncé Carmen Redondo, directrice du marketing mondial des antennes chez KYOCERA AVX. « Le profil des membres de l'IMC est rempli de gens créant des produits avec connectivité, ce qui nous convient parfaitement. Qu'il s'agisse de matériel standard, de personnalisation ou de services de pré-certification, notre objectif est d'améliorer le cycle de développement et d'offrir une connectivité supérieure. »

L'empreinte diversifiée de l'IMC est également intéressante : il compte des membres dans le monde entier provenant de 27 marchés verticaux différents. KYOCERA AVX produit des antennes qui couvrent toutes les principales bandes de fréquences, en utilisant un large éventail de matériaux (du PCB au LDS et d'autres encore) pour une utilisation embarquée ou externe. « Nous pensons que notre gamme de produits, associée à nos outils en ligne, à nos conceptions de référence avec les principaux fabricants de modules RF et à nos équipes d'ingénieurs expérimentés dans le monde entier, peut prendre en charge toute application de l'IdO », a déclaré Mme Redondo.

KYOCERA AVX se joindra au pavillon des infrastructures IdO de l'IMC pour l'exposition du Consumer Electronics Show qui aura lieu le mois prochain ; il s'agit de l'un des plus grands événements IdO de l'année à venir (du 5 au 8 janvier 2023 à Las Vegas). Le salon attire des dizaines de milliers de participants venant de secteurs cruciaux pour l'IdO comme l'automobile, la santé et le bien-être, les maisons intelligentes et les villes intelligentes. L'IMC produira également la programmation des conférences et organisera des activités de réseautage et de presse dans le cadre de la Semaine de l'IdO au CES, à laquelle participera Mme Redondo.

À propos de l'IoT M2M Council

L'IMC (ou « IoT M2M Council ») est le plus grand groupe professionnel dédié au secteur mondial de l'IdO/M2M – avec plus de 25 000 entreprises de l'IdO, fabricants/concepteurs de produits et développeurs d'applications qui achètent des solutions IdO en tant que membres. Parmi les sociétés membres, citons 1NCE, A1 Digital, Aeris, Airgain, Astrocast, BICS, Blues Wireless, Digi International, eSAT Global, Fibocom, floLIVE, Ground Control, Gurtam, GXC, iBasis, Ignion, IoT Launch, Keyfactor, KORE, KYOCERA AVX, Losant, Microsoft Azure, MultiTech, Pelion, Pod Group, Quectel, Sateliot, Somos, Tata Communications, Telit, Utimaco et Vodafone.

