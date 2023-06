Kyoraku publie des données de mesure réelles sur l'effet d'amélioration de la consommation d'énergie des véhicules électriques grâce à l'utilisation d'un « conduit en mousse » interne

TOKYO, 29 juin 2023 /PRNewswire/ -- Kyoraku Co., Ltd. (ci-après « Kyoraku »), un développeur de conduits en mousse basé à Tokyo et largement utilisé dans les véhicules commerciaux, a réussi à obtenir des données de mesure d'un véhicule réel concernant l'effet d'amélioration de la consommation d'électricité en utilisant des conduits en mousse comme conduits de tableau de bord pour les climatiseurs des véhicules électriques (VE).

Par le passé, les conduits en mousse étaient connus pour améliorer les performances d'isolation et contribuer à l'amélioration du rendement énergétique des véhicules à essence, mais c'est la première fois (*) qu'un véhicule électrique utilise des conduits en mousse pour démontrer l'effet du coût de l'électricité.

(Mesuré par l'Institut japonais de recherche automobile (JARI))

(*) Recherche de Kyoraku

Image :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107755/202306216512/_prw_PI1fl_rL4JoE39.png

Résumé des résultats des mesures

Le kilométrage a été comparé à la distance entre l'état de pleine charge et l'apparition d'un indicateur de besoin d'alimentation dans un VE commercial, dans des conditions de fonctionnement en mode WLTC à 3 cycles et chauffage en hiver, suivies d'un fonctionnement stable à 100 km/h. Par conséquent, il a été démontré que le kilométrage s'améliorait de 2,4 % en utilisant le conduit à base de polypropylène (PP) 4 fois expansé (3 mm d'épaisseur) de Kyoraku, par rapport au conduit traditionnel du tableau de bord en polyéthylène (PE) (0,8 mm d'épaisseur). Il a également été démontré que le kilométrage s'améliorait de 1,6 % dans un conduit PE 4 fois expansé (3 mm d'épaisseur), récemment disponible pour la production de masse.

Dans la même expérience de conduite, en comparant la consommation de la batterie à la fin d'un parcours WLTC à 3 cycles (environ 45 km, une distance de conduite identique), l'utilisation du conduit en mousse PP a réduit la consommation de la batterie de 0,79 % par rapport au conduit PE traditionnel, et une réduction de l'utilisation de 0,39 % a également été démontrée pour le conduit en mousse PE.

*L'utilisation de la batterie et les taux de réduction ont été calculés par Kyoraku sur la base des informations fournies par les appareils de diagnostic OBD.

Par le passé, il a été nécessaire de créer des conduits en mousse pour les climatiseurs automobiles afin de réduire le poids, et cette démonstration de la rentabilité de l'énergie devrait les rendre encore plus attrayants. Kyoraku, prêt à ouvrir ses portes au monde entier avec cette technologie des conduits en mousse, est à la recherche de partenaires internationaux.

À propos de Kyoraku

Kyoraku Co., Ltd. est une entreprise intégrée bien établie qui fabrique et vend des produits en plastique depuis plus de 100 ans. Elle est active dans les industries nécessitant des plastiques spéciaux de haute qualité, tels que les contenants médicaux/alimentaires et les pièces automobiles. En tant qu'entreprise pionnière et complète dans le domaine des plastiques, elle espère continuer à être le meilleur partenaire dans les coulisses pour aider à créer une société plus respectueuse de l'environnement grâce à ses technologies exclusives avancées et aux produits distinctifs créés à partir de celles-ci.

Profil de l'entreprise

- Nom : Kyoraku Co., Ltd.

- Création : 20 septembre 1917

- Représentant : Takamitsu Nagase, directeur du Conseil exécutif, président

- Siège social : 1-5, Higashinihonbashi 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0004, Japon

- URL : https://www.krk.co.jp/en/

- Profil de l'entreprise : fabrication, transformation et vente de produits en plastique

