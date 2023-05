Kyowa Hakko's Setria® Glutationa Aprovado como Ingrediente de Saúde no Brasil

A aprovação da ANVISA torna Setria® a única glutationa aprovada para uso brasileiro em suplementos alimentares, alimentos funcionais.

NOVA YORK, 23 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Os consumidores de suplementos no Brasil agora têm uma nova opção antioxidante clinicamente pesquisada para proteger suas células contra danos: Setria® Glutationa, um ingrediente premium da Kyowa Hakko.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) anunciou que Setria® está aprovado como ingrediente de saúde para uso em suplementos alimentares e alimentos funcionais. Este é um marco importante para o ingrediente de marca.

Setria Glutathione from Kyowa Hakko now available for sale in Brazil!

"Estamos muito satisfeitos que os consumidores brasileiros que buscam combater os danos dos radicais livres agora tenham acesso ao Setria®", disse Karen Todd, MBA, RD, vice-presidente de marketing de marca global da Kyowa Hakko USA, Inc. "Este é um marco que estamos ansiosos para alcançar: estamos ansiosos para trabalhar com nossos clientes no Brasil para trazer produtos inovadores ao mercado contendo este ingrediente de alta qualidade."

A glutationa é um importante antioxidante que ajuda a proteger as células dos danos causados pelos radicais livres e outras toxinas. Setria® Glutationa é um ingrediente de alta qualidade que foi clinicamente testado para apoiar a suplementação do corpo.* Este ingrediente é comumente usado em comprimidos, cápsulas e aplicações em pó como suplementos dietéticos.

A ANVISA promove a proteção da saúde da população brasileira por meio do controle sanitário da produção, comercialização e uso de produtos e serviços sujeitos à regulamentação sanitária, incluindo ambientes, processos, ingredientes e tecnologias relacionados, bem como o controle em portos, aeroportos, e fronteiras.

A aprovação reflete o compromisso da Kyowa Hakko em produzir ingredientes seguros e eficazes que apoiem a saúde e o bem-estar. Setria® Glutationa é produzida usando um processo de fermentação inovador que garante alta pureza e biodisponibilidade. É apoiado por pesquisas clínicas e é certificado por organizações terceirizadas para garantir qualidade e segurança.

Mais informações sobre Setria®, incluindo onde comprar produtos que o contenham, podem ser encontradas em seu site, e através do nosso agente brasileiro Molkom (www.molkom.com.br) responsável pela comercialização de nossos ingredientes.

*A Anvisa não avaliou essas declarações. Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

Sobre Setria

Setria® Glutathione, fabricado pela Kyowa Hakko Bio Co., Ltd., é uma forma inovadora e clinicamente estudada de glutationa que, quando tomada por via oral, demonstrou repor as reservas do corpo, que podem ser esgotadas devido a más escolhas de estilo de vida, estresse , ou envelhecimento natural. Chamado de "antioxidante mestre", a glutationa ajuda a proteger as células do corpo dos efeitos nocivos do estresse oxidativo e das toxinas. Setria® Glutationa é fabricado através de um processo de fermentação inovador para produzir alta pureza e alta qualidade, é vegetariano e livre de alérgenos. Para obter mais informações, visite SetriaGlutathione.com.

Sobre a Kyowa Hakko EUA:

A Kyowa Hakko USA é o escritório norte e sul-americano da Kyowa Hakko Bio Co. Ltd., fabricante internacional de ingredientes de saúde e líder mundial no desenvolvimento, fabricação e comercialização de produtos farmacêuticos, nutracêuticos e alimentos e bebidas. A Kyowa é fabricante de ingredientes de marca, incluindo IMMUSE™ LC-Plasma, EYEMUSE™ Lacticaseibacillus paracasei KW3110, Cognizin® Citicoline, Pantesin® Pantethine, Setria® Glutationa, bem como L-Alanil-L-Glutamina. Para obter mais informações, visite http://www.kyowa-usa.com.

CONTATO:

Karen Todd

Kyowa Hakko U.S.A., Inc.

01 734-355-3073

Email: [email protected]

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2082827/Setria_Glutathione_Now_avaialbe_in_Brazil.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2082828/gI_161640_setria_glutathione_logo_rgb_300ppi_horizontal_Logo.jpg

FONTE Kyowa Hakko USA

SOURCE Kyowa Hakko USA