Kyproslainen Embria lähtee suomalaiselta Duunitorilta 70-kertaisella sijoitetun pääoman tuotolla

HELSINKI ja LIMASSOL, Kypros, 13. heinäkuuta 2022 /PRNewswire/ – Seitsemän vuoden tiiviin yhteistyön jälkeen Embria , joka on Euroopan vanhimpia riskipääomarahastoja, lähtee osana Intera Partners -pääomasijoitusrahaston johtamaa kauppaa pois Duunitori -nimisestä Suomen suurimmasta työnhaku- ja rekrytointimediasta. Embrian tuotto on noin 70-kertainen, joten se on yhtiön tähän mennessä menestynein pääomasijoitus.

Kaupan myötä Interasta tulee Duunitorin enemmistöomistaja, joka muodostaa tiiviin kumppanuuden yhtiön kanssa tukemaan jatkuvaa kasvua ja kansainvälistymistä.

Duunitorin perustivat vuonna 2009 kaksi ystävää: Thomas Grönholm ja Martti Kuusanmäki. Embria sijoitti Duunitoriin vuonna 2015, pian sen jälkeen, kun molempien yhtiöiden edustajat tapasivat ensimmäistä kertaa Helsingin Slush-tapahtumassa. Embria oli ennen tätä kauppaa Duunitorin ulkopuolisista osakkeenomistajista suurin ja viimeinen.

Vuonna 2021 Duunitorista tuli virallisesti Suomen suurin työnhaku- ja rekrytointipalvelujen tarjoaja. Se on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja laajentanut Jobbland-nimisenä toimintaansa Ruotsiin. Viiden viime vuoden aikana Duunitorin liikevaihto on kasvanut keskimäärin 70 prosenttia vuodessa, vuoden 2021 liikevaihto oli 14 miljoonaa euroa.

– Laaja kokemuksemme startup-yritysten perustamisesta aivan alusta auttaa meitä tunnistamaan alkuvaiheen yritysten mahdollisuudet ja näkemään ne yrittäjän, ei vain sijoittajan silmin. Meillä oli kaikki nämä vuodet ilo työskennellä ja vaihtaa asiantuntemusta Duunitorin erittäin ammattitaitoisen ja motivoituneen tiimin kanssa, ja olen iloinen, että Embria oli osa tätä erittäin onnistunutta matkaa, kommentoi Embrian toinen perustaja ja toinen toimitusjohtaja Pavel Yakovlev.

Tietoa Embriasta

Embria on kyproslaisia riskipääomarahastoja, joka perustaa, rahoittaa ja kasvattaa omia startup-yrityksiä aivan alusta. Vuonna 2007 perustettu Embria on Euroopan pitkäikäisimpiä ja kannattavimpia riskipääomarahastoja. Sellaisten menestyvien yritysten, kuten HypeAuditor, EdTech Holding, Datalead, Mobilipay ja Red Panda Labs perustajana Embria jatkaa voiton uudelleensijoittamista ja uusien yritysten perustamista. Se keskittyy nykyisin hyvinvointiin ja pystysuuntaisiin sosiaalisiin verkostoihin. Startup-rakentamisen lisäksi Embria toimii myös pääomasijoittajana, joka rahallistaa osaamisensa ja tukee samanhenkisiä yrittäjiä. Vuoteen 2021 mennessä Embrian yli 20 yrityksen yhdistetty salkku on tuottanut 1,1 miljardia euroa kokonaisarvoa efektiivinen koron (IRR) ollessa 105 %. Lisää tietoa https://embria.com .

