L'École de commerce HSBC de l'Université de Pékin (PHBS) obtient l'agrément de l'AACSB International

« L'agrément de l'AACSB récompense les établissements qui mettent l'accent sur l'excellence dans tous les domaines, dont l'enseignement, la recherche, l'élaboration des programmes d'enseignement et la formation des étudiants », a déclaré Stephanie M. Bryant, la directrice générale adjointe de l'AACSB International et responsable en chef de l'agrément. « Nous félicitons l'École de commerce HSBC de l'Université de Pékin et le doyen Wen Hai de cette réussite et saluons toute l'équipe de la PHBS - notamment l'administration, le corps professoral, les directeurs, le personnel et les étudiants - pour leur rôle joué dans l'obtention de cette distinction respectée. »

L'agrément de l'AACSB est le symbole de l'excellence dans l'enseignement commercial et constitue le plus haut degré de réussite pour les écoles de commerce à travers le monde. Sachant que pour recevoir l'agrément de l'AACSB les exigences sont très élevées - les écoles devant satisfaire de rigoureux critères de qualité -, cela confirme l'attachement de la PHBS à la qualité et son perfectionnement continu, grâce à un processus d'évaluation par les pairs ardu et exhaustif.

L'équipe d'évaluation par les pairs de l'AACSB s'est rendue à la PHBS les 9 et 10 avril 2018 pour vérifier sur place que ses programmes expriment l'excellence en matière d'enseignement commercial. Wen Hai, le doyen de la PHBS a présenté les réformes et les percées de l'école ces dernières années et souligné l'importance de l'agrément international ; il a également partagé sa vision stratégique de la gestion et du développement futurs de la PHBS. Des membres du corps professoral, du personnel, des étudiants, des anciens élèves et des partenaires stratégiques du secteur ont également participé aux entretiens d'évaluation par les pairs.

« C'est un privilège pour notre école d'être agréée par cet organisme, qui fait autorité au niveau international », a déclaré Wen Hai. « Ce résultat est une reconnaissance des efforts de toutes les parties prenantes, dont le corps professoral, le personnel, les étudiants, les anciens élèves, les entreprises partenaires et les administrateurs d'université. Nous continuerons de bâtir une grande école de commerce internationale. »

Fondée en 2004, la PHBS entend faire progresser l'investissement de l'Université de Pékin dans les domaines de l'économie, des finances et de la recherche en gestion. En vue de favoriser son rayonnement international, l'enseignement à plein temps des programmes de maîtrise et de MBA est dispensé en anglais. Ces dernières années, la PHBS a créé deux groupes de réflexion de haut niveau, à savoir le Research Institute of Maritime Silk Road et le Sargent Institute of Quantitative Economics and Finance. Cette année, l'école a lancé un campus à l'étranger, dans l'Oxfordshire (Angleterre).

« Les efforts au sein de l'Université de Pékin pour obtenir l'agrément expriment pleinement la détermination - non seulement par rapport aux étudiants, au réseau d'anciens étudiants et au monde des affaires -, mais aussi envers l'ensemble du secteur de l'enseignement supérieur », a déclaré Stephanie M. Bryant. « Les étudiants d'aujourd'hui sont les chefs d'entreprise de demain et l'intégration de l'École de commerce HSBC de l'Université de Pékin au réseau d'écoles de commerce agréées par l'AACSB aura des répercussions positives durables pour cette institution, tant au niveau local, qu'au niveau mondial. »

Fin juillet 2018, il n'y avait que 22 écoles de commerce agréées par l'AACSB en Chine continentale. Les écoles agréées par l'AACSB sont reconnues dans le monde entier par les plus grands employeurs et les autres universités, de sorte que l'agrément est bénéfique pour les étudiants actuels et futurs de la PHBS, lorsqu'ils se préparent à une carrière commerciale ou postulent pour continuer leurs études. Grâce à un corps professoral exceptionnel, une recherche incisive, des étudiants dévoués et aux normes les plus élevées, la PHBS s'attache à fournir les connaissances et les compétences dont les employeurs et les meilleures universités ont besoin.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/736651/Peking_University_HSBC_AACSB.jpg



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/736652/PHBS_staff.jpg