L.A. Care Health Plan y Blue Shield of California Promise Health Plan celebran su nuevo Centro de Recursos Comunitarios en Wilmington

LOS ÁNGELES, 1 de octubre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- L.A. Care Health Plan y Blue Shield of California Promise Health Plan celebran hoy una esperada ceremonia de corte de cinta para inaugurar su Centro de Recursos Comunitarios en Wilmington, que abrió al público a principios de julio. El sitio es la última incorporación a los Centros de Recursos Comunitarios que los planes de salud operan conjuntamente con el objetivo de mantener a los miembros y a la comunidad activos, sanos e informados.

Con una superficie de 13,000 pies cuadrados, el Centro de Recursos Comunitarios de Wilmington, que está ubicado en 911 N. Avalon Blvd., es el más grande de la red. Este Centro está abierto de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. y ofrece servicios importantes, incluyendo la conexión con servicios sociales, Wi-Fi gratuito para consultas privadas de telesalud, ayuda para la inscripción en Medi-Cal y atención al cliente para los miembros de L.A. Care y Blue Shield Promise. Una amplia variedad de clases presenciales de actividad física y educación para la salud comenzarán nuevamente una vez que los funcionarios de salud pública encargados de la respuesta a la pandemia del COVID-19 consideren que sea seguro.

"La variante delta ha retrasado nuestra ceremonia de inauguración, pero no interferirá en nuestro compromiso de atender a la comunidad de Wilmington", dijo John Baackes, director ejecutivo de L.A. Care. "Es un gusto estar aquí y ofrecer valiosos servicios y recursos sanitarios y sociales en un momento en que se necesitan tanto. Y lo mejor es que son gratuitos para toda la comunidad".

Uno de los servicios más recientes del Centro de Recursos Comunitarios de Wilmington incluye un banco de alimentos semanal que distribuirá alimentos gratuitos a la comunidad. Este servicio está disponible los lunes de 2 a 4 p.m.

"En un momento en el que los miembros de la comunidad pueden estar enfrentando problemas provocadas por esta pandemia, nos complace abrir otro Centro de Recursos Comunitarios operado conjuntamente con L.A. Care", dijo Kristen Cerf, presidenta y directora ejecutiva de Blue Shield of California Promise Health Plan. "Estamos comprometidos a ser un recurso y un defensor de las necesidades sociales a fin de obtener resultados positivos en la salud de las comunidades a las que prestamos servicios".

El corte de cinta incluye la presentación de un mural inspirado en la comunidad y pintado en el exterior del Centro de Recursos Comunitarios por la muralista de South Bay Miranda Villanueva. Con una superficie de 135 pies cuadrados, el mural es la obra de arte más grande de Wilmington. Villanueva, cuya misión es conectar a la comunidad a través de los murales, enseña activamente a mujeres jóvenes a alcanzar todo su potencial artístico a través de un programa conocido como Posas (abreviatura de mariposas).

Además, el Centro de Recursos Comunitarios está lanzando su propio Kindness Rocks Project, que forma parte de una iniciativa internacional que busca fomentar las conexiones dentro de las comunidades e inspirar a las personas a través de simples actos de bondad. El Centro de Recursos Comunitarios trabajó con los jóvenes del Boys and Girls Club of Wilmington, Wilmington Teen Center y Dual Immersion Foundation para pintar palabras o imágenes inspiradoras sobre piedras que se colocarán en un jardín fuera de las instalaciones, donde todos podrán recoger una piedra o dejar una.

Para obtener más información sobre los Centros de Recursos Comunitarios, visite activehealthyinformed.org.

Acerca de L.A. Care Health Plan

L.A. Care Health Plan atiende a más de 2.3 millones de miembros en el condado de Los Ángeles, lo que lo convierte en el plan de salud público más grande del país. L.A. Care ofrece cuatro planes de cobertura de salud, incluyendo Medi-Cal, L.A. Care Covered™, L.A. Care Cal MediConnect y PASC-SEIU Homecare Workers Plan, todos los cuales están dedicados a ser responsables y atentos con los miembros. Como entidad pública, la misión de L.A. Care es ofrecer acceso a atención médica de calidad a las comunidades vulnerables y de bajos ingresos del condado de Los Ángeles, así como respaldar la red de seguridad necesaria para lograr este propósito. L.A. Care prioriza la calidad, el acceso y la inclusión, elevando el cuidado de la salud en todo el condado de Los Ángeles. Para más información, visite lacare.org o síganos en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

Acerca de Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California Promise Health Plan es una organización de servicios médicos administrados 100% propiedad de Blue Shield of California y ofrece planes Medi-Cal y Cal MediConnect. La organización está administrada por profesionales de la salud con una filosofía que prioriza a los miembros y el compromiso de desarrollar una red de proveedores de calidad y de colaborar con organizaciones comunitarias para sus más de 400,000 miembros. Para obtener más información sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite www.blueshieldca.com/promise. Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/. O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

