L.A. Care Health Plan y Blue Shield of California Promise Health Plan celebraron la inauguración de su nuevo Centro de Recursos Comunitarios en Inglewood

En el marco del evento se presentaron los nuevos recursos y servicios disponibles para los miembros y todos los vecinos de Inglewood

INGLEWOOD, Calif., 8 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, L.A. Care Health Plan y Blue Shield of California Promise Health Plan celebraron la inauguración de su Centro de Recursos Comunitarios de Inglewood, ubicado en 2864 W. Imperial Highway en el centro comercial entre Imperial Highway y Crenshaw Boulevard.

Los miembros y el público general tienen a su alcance una variedad de clases y servicios gratuitos para su salud, incluyendo baile country (line dancing), terapia de yoga, kickboxing, talleres para el control de la ira, jugos saludables y clases de cocina. Una de las clases enseña a los participantes a preparar comidas saludables por menos de $10. Otros recursos abordan los factores sociales que influyen en la salud, como la vivienda, la seguridad alimentaria, la seguridad de los ingresos o el apoyo académico a los estudiantes, entre otros.

El banco de alimentos mensual del Centro se lleva a cabo cada tercer lunes del mes, de 1:00 p.m. a 3:30 p.m. Los vecinos de la comunidad pueden recoger alimentos gratuitos y, ocasionalmente, pañales y toallitas para bebés (según el orden de llegada). Los visitantes también pueden recibir ayuda para encontrar servicios locales como apoyo escolar para los estudiantes y más.

"El nuevo Centro de Recursos Comunitarios en Inglewood es otro ejemplo de cómo Blue Shield Promise está realizando grandes inversiones en las comunidades para brindar a sus vecinos programas tradicionales de salud y bienestar, así como servicios personalizados a nuestros miembros, incluyendo el contacto con los servicios sociales", dijo Kristen Cerf, presidenta y directora ejecutiva de Blue Shield Promise Health Plan. "Como plan de salud no lucrativo, nuestro compromiso es ayudar a mejorar la salud y el bienestar de las personas, las familias y las comunidades, y lo estamos haciendo realidad con el nuevo Centro de Inglewood".

Con una superficie de 9,000 pies cuadrados, el Centro, que está equipado con una cocina grande, salas de actividades y entrenamiento, y oficinas, ofrece a los miembros de L.A. Care y Blue Shield Promise servicios personalizados, incluyendo ayuda para la administración de los servicios de salud, Wi-Fi gratuito y salas privadas para visitas médicas virtuales, servicios para miembros y explicación de beneficios.

"L.A. Care se esfuerza por promover la igualdad de salud, ayudando a garantizar que todos puedan estar lo más sanos posible. Es por este motivo que el nuevo Centro de Recursos, con todos sus servicios para el bienestar y necesidades sociales, es un oasis oportuno y muy necesario para la comunidad", dijo John Baackes, director ejecutivo de L.A. Care. "Sabemos que una buena salud no depende únicamente de las visitas al médico, por lo que estamos muy complacidos de que Inglewood y las comunidades vecinas tengan ahora acceso a una amplia variedad de recursos que la gente no suele esperar de un plan de salud".

Aunque el centro está a disposición de los vecinos desde septiembre de 2022, y a la fecha ha prestado servicios a alrededor de 3,000 visitantes, la inauguración se celebró hoy debido a las restricciones previas impuestas por el COVID-19. Entre los líderes y representantes locales que asistieron a la inauguración se encontraban: los concejales de Inglewood Dionne Faulk, Alex Padilla, Eloy Morales, Jr., y representantes de las oficinas del senador del estado de California Steven Bradford y de la Supervisora del Condado de Los Angeles Holly Mitchell. Los festejos incluyeron un corte de cinta, recorrida del Centro y un espectáculo de danza Wazobia a cargo de Nneoma Duruhesie Ogudoro. Se afirma que la danza Wazobia ayuda a la curación a través de la gimnasia y los movimientos de baile al ritmo de música africana.

El nuevo centro se suma al compromiso de $146 millones que asumieron los dos planes de salud para abrir 14 Centros de Recursos Comunitarios operados conjuntamente. El objetivo es ayudar a mejorar las vidas de los miembros y sus comunidades en todo el condado de Los Ángeles, ofreciéndoles un lugar divertido, seguro e inclusivo para reunirse.

El Centro de Recursos Comunitarios de L.A. Care and Blue Shield Promise en Inglewood está abierto de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Para obtener más información sobre los Centros de Recursos Comunitarios, visite activehealthyinformed.org o para información específica sobre el centro de Inglewood, incluyendo un calendario de programas disponibles, haga clic aquí.

Acerca de Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California Promise Health Plan es una organización de servicios médicos administrados 100% propiedad de Blue Shield of California y ofrece planes Medi-Cal y Cal MediConnect. La organización está administrada por profesionales de la salud con una filosofía que prioriza a los miembros y el compromiso de desarrollar una red de proveedores de calidad y de colaborar con organizaciones comunitarias para sus más de 450,000 miembros. Para obtener más información sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite www.blueshieldca.com/promise. Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/. O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

Acerca de L.A. Care Health Plan

L.A. Care Health Plan atiende a más de 2.3 millones de miembros en el condado de Los Ángeles, lo que lo convierte en el plan de salud público más grande del país. L.A. Care ofrece cuatro planes de cobertura de salud, incluyendo Medi-Cal, L.A. Care Covered™, L.A. Care Cal MediConnect y PASC-SEIU Homecare Workers Plan, todos los cuales están dedicados a ser responsables y atentos con los miembros. Como entidad pública, la misión de L.A. Care es ofrecer acceso a atención médica de calidad a las comunidades vulnerables y de bajos ingresos del condado de Los Ángeles, así como respaldar la red de seguridad necesaria para lograr este propósito. L.A. Care prioriza la calidad, el acceso y la inclusión, elevando el cuidado de la salud en todo el condado de Los Ángeles. Para más información, visite lacare.org o síganos en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.

