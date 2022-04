L'accent porté sur la sécurité numérique commence à porter ses fruits : DEKRA enregistre une hausse de 11 % de son chiffre d'affaires

Malgré l'impact économique important de la guerre en Ukraine et la pandémie du coronavirus, DEKRA prévoit une croissance d'environ cinq pour cent pour l'année fiscale en cours. Par ailleurs, le nombre d'employés devrait augmenter de plus de 1 000 personnes (2021 : 47 770, 2020 : 43 990). L'organisation experte a prouvé sa résilience au cours de la seconde année de la pandémie : les recettes ont augmenté de 10,9 pour cent pour atteindre plus de 3,5 milliards d'euros en 2021. Le résultat d'exploitation (EBIT ajusté) s'élève à 226,0 millions d'euros, ce qui correspond au niveau pré-Corona 2019. Le bénéfice net a augmenté d'environ 50 pour cent, soit 47,6 millions d'euros, pour atteindre 141,5 millions d'euros en 2021 (exercice précédent : 93,9 millions d'euros) – il dépasse ainsi de 20 millions d'euros celui de l'excellente année 2019.

STUTTGART, Germany, 26 avril 2022 /PRNewswire/ -- Stan Zurkiewicz, le nouveau président du directoire attribue ces évolutions positives, dans un contexte très volatile, à la forte position de l'entreprise sur le marchéà son orientation clients, à l'implication de ses employés et aux progrès de la numérisation. « Nous sommes au plus près des besoins de nos clients et mettons l'accent sur cinq domaines à forte croissance où nous développons les services numériques du futur » explique le dirigeant de 42 ans qui a pris en avril le relais de Stefan Kölbl, CEO de longue date. Dans le contexte de la numérisation, DEKRA profite des toutes nouvelles exigences en termes de sécurité qui doivent être respectées, par exemple en ce qui concerne les problèmes de cybersécurité et la mobilité connectée. Avec des dépenses en capital de plus de 140 millions d'euros en 2021, DEKRA a posé les fondations pour accompagner la croissance autour de la numérisation et a accéléré l'internationalisation, par exemple dans la région Asie-Pacifique (APAC).

Le nouveau CEO de DEKRA a clairement indiqué aux journalistes à Stuttgart que les exigences en termes de sécurité évoluent très rapidement en raison de la connectivité grandissante des produits et des systèmes ainsi qu'en raison du changement climatique. Si DEKRA se concentre sur tous les aspects de la sécurité pour les personnes, la sécurité numérique des données personnelles et des systèmes en réseau figure également parmi les priorités. « Nous avons affiné notre positionnement stratégique et avons ajouté la sécurité numérique et le développement durable au sein de notre Stratégie 2025 », ajoute Stan Zurkiewicz. « Les deux font désormais partie de notre ADN » Ceci se reflète également dans l'objectif stratégique de DEKRA d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2025.

Lire la version complète : www.dekra.com/en/newsroom



- Renvoi : Image disponible chez AP Images (http://www.apimages.com) –

Contact :

Torsten Knödler

+49.711.7861-2075

+49.711.7861-742075

[email protected]

SOURCE DEKRA SE