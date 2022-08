L'acquisition d'OpenFive par IP Alphawave a été approuvée par tous les organismes de réglementation

L'acquisition a reçu l'autorisation du CIFIUS et la transaction devrait être conclue en septembre 2022

LONDON et TORONTO, 26 août 2022 /PRNewswire/ -- Alphawave IP Group plc (LSE: AWE; « Alphawave IP », ou la « Société »), un leader mondial de la connectivité haut débit pour l'infrastructure technologique mondiale, a le plaisir d'annoncer l'obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires à la réalisation de l'acquisition précédemment annoncée d'OpenFive, y compris l'approbation du Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS).

La transaction devrait être finalisée au début de septembre 2022, sous réserve du respect des autres conditions de clôture habituelles.

Alphawave IP

La Société fournira de nouvelles informations une fois l'acquisition terminée.

À propos d'Alphawave IP Group plc (LSE : AWE)

Face à la croissance exponentielle des données, la technologie d'Alphawave IP répond à un besoin critique : permettre aux données de voyager plus rapidement, de manière plus fiable et avec des performances supérieures à une puissance moindre. Alphawave IP est un leader mondial de la connectivité haut débit pour l'infrastructure technologique mondiale. Nos solutions IP répondent aux besoins des clients mondiaux de premier plan dans les centres de données, le calcul, la mise en réseau, l'IA, la 5G, les véhicules autonomes et le stockage. Fondée à Toronto, au Canada, en 2017, par une équipe technique experte ayant fait ses preuves dans l'octroi de licences IP pour semi-conducteurs, notre mission est de nous concentrer sur les défis de connectivité les plus difficiles à résoudre. Pour en savoir plus sur Alphawave IP, visitez : awaveip.com

Contact : Alphawave IP Group plc, John Lofton Holt, président exécutif; Jose Cano, responsable mondial des relations avec les investisseurs, [email protected], +44 (0) 20 7717 5877; Brunswick Group, Simone Selzer, Sarah West, [email protected], +44 (0) 20 7404 5959; Gravitate PR, Lisette Paras, Wynton Yu, [email protected], +1 415 420 8420

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1885730/Alphawave_IP_Group_Plc_Alphawave_IP_Acquisition_of_OpenFive_Appr.jpg

SOURCE Alphawave IP Group Plc