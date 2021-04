L'acquisition d'une deuxième citoyenneté offre une plus grande liberté de mouvement aux professionnels africains, déclare le président directeur général de la citoyenneté par investissement de Saint-Kitts-et-Nevis

LONDRES, 23 avril 2021 /PRNewswire/ -- Dans un éditorial pour le Kenya StartUp Magazine , Les Khan, le PDG de l'unité de citoyenneté par l'investissement (CBI) de Saint-Kitts-et-Nevis , a déclaré que le fait de devenir citoyen à double nation insulaire offre des opportunités aux entrepreneurs africains. Selon M. Khan, une deuxième citoyenneté peut permettre de voyager plus librement, un avantage dont de nombreux professionnels africains ont besoin mais dont ils sont privés en raison de politiques d'immigration discriminatoires. Cela a entraîné une augmentation du nombre d'Africains fortunés souhaitant participer aux programmes du CBI, notamment ceux des Caraïbes, dont les demandes ont explosé l'année dernière.

Saint-Kitts-et-Nevis est reconnu internationalement pour avoir introduit le premier - et le plus ancien - programme CBI au monde. Depuis 1984, le programme attire des investissements directs étrangers en échange de la citoyenneté. Avec près de quarante ans d'expérience à son actif, Saint-Kitts-et-Nevis est un leader du marché et est reconnu dans le secteur comme une marque d'excellence. Les investisseurs qui choisissent cette nation peuvent être assurés que leur investissement servira au développement socio-économique de leur pays d'adoption, les fonds étant canalisés vers divers secteurs de la société, notamment la santé, l'éducation et le tourisme.

Les citoyens de Saint-Kitts-et-Nevis ont également accès à une multitude d'avantages, comme la possibilité de faire des affaires dans une économie à croissance rapide qui n'impose ni impôt sur le revenu ni impôt sur la fortune. En outre, les investisseurs ne sont pas tenus de résider dans le pays. Après avoir obtenu la citoyenneté, les candidats peuvent demander leur deuxième passeport, qui est le plus important de toutes les juridictions du CBI des Caraïbes, et commencer ainsi leur vie de citoyens du monde. Cet avantage comprend l'accès à près de 160 pays et territoires dotés de grands centres internationaux, afin de permettre aux investisseurs africains d'assurer la compétitivité de leurs entreprises.

« Le passeport de Saint-Kitts-et-Nevis, qui permet de voyager, pourrait donner un avantage aux professionnels africains souvent freinés par des politiques discriminatoires en matière de passeport et d'immigration. Par exemple, les Camerounais ne peuvent se rendre que dans 17 pays sans visa et les pays africains occupent systématiquement les dernières places du classement des passeports. C'est peut-être la raison pour laquelle nous avons constaté l'année dernière une nette augmentation des demandes de CBI en provenance des pays africains », a écrit Khan.

« Le milieu des start-up en Afrique est l'un des plus rapides et des plus dynamiques au monde. Alors que les fondateurs continuent de lever des fonds impressionnants et cherchent à développer leurs entreprises, ils rechercheront non seulement des opportunités d'investissement uniques, mais une plus grande présence internationale sera également primordiale et il ne pourrait y avoir de meilleur moment pour investir », a-t-il ajouté.

Les investisseurs intéressés par Saint-Kitts-et-Nevis peuvent profiter d'une offre à durée limitée dans le cadre de son fonds de croissance durable . En vertu de la remise provisoire, les familles jusqu'à quatre personnes peuvent obtenir la citoyenneté en investissant $150 000 dollars au lieu des $195 000 dollars habituels.

