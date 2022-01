L'administration des sports de Shanghai publie son rapport annuel 2021 et son programme de travail pour 2022

Shanghai prend des mesures innovantes pour améliorer la santé publique. Quarante centres de santé pour personnes âgées et 20 gymnases pour employés de bureau ont été construits à Shanghai en 2021.

Parallèlement, en 2021, la construction de 107 parcours de santé publics, de 743 centres publics d'éducation et de remise en forme et de 98 terrains de sport publics a été achevée. 247 entreprises et organisations sociales sont devenues partenaires de la ligue amateur urbaine par le biais d'un appel d'offres public et ont organisé plus de 6 121 événements auxquels ont participé 8,7 millions de personnes.

En 2021, Shanghai a distribué des bons pour faire du sport d'une valeur de plus de 40 millions de yuans à plus de 2,03 millions de citoyens, ce qui a entraîné la consommation directe de plus de 110 millions de yuans dans 600 lieux désignés.

Shanghai a accordé une grande attention à la santé des adolescents. Près d'un millier de camps d'été et de camps de week-end de sports pour les jeunes ont été organisés dans le cadre de 49 projets, au profit de près de 20 000 adolescents. Des activités telles que la Journée portes ouvertes du club sportif de la jeunesse de Shanghai, le 1er juin, ont été organisées et ont attiré près de 70 000 familles.

L'industrie du sport à Shanghai a connu une reprise et une belle croissance. De janvier à septembre 2021, la production totale de l'industrie du sport de Shanghai a atteint 119,95 milliards de yuans, avec une augmentation de 16,7 % sur un an.

Shanghai accélère sa transformation en une plaque tournante des événements sportifs internationaux. En tant que berceau de l'aviron en Chine, Shanghai a organisé la première régate « Head of Shanghai River Regatta » pour combiner sport et paysage urbain le long de la rivière Suzhou. Le FIS Cross-country Skiing China City Tour, un jeu et échauffement pour les athlètes en vue des Jeux olympiques d'hiver de Beijing, s'est déroulé le long de la rivière Huangpu dans le district de Yangpu, rendant les événements sur neige possibles dans la ville grâce à la haute technologie. L'emblème de la Coupe d'Asie de l'AFC 2023 a été dévoilé au stade de football de Pudong, l'un des dix stades de football professionnels de la Coupe. À la fin de 2020, la surface des sites sportifs de la ville avait atteint 58,5027 millions de mètres carrés.

Régate de Shanghai le long de la rivière Suzhou, les 23 et 24 octobre 2021

