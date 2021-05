L'agence d'analyse globale Opinium lance le Baromètre de l'UE

LONDRES, 12 mai 2021 /PRNewswire/ -- L'agence d'analyse stratégique mondiale et primée Opinium a lancé aujourd'hui le Baromètre de l'UE afin de fournir aux agences, aux marques, aux décideurs politiques et aux entreprises un instantané rentable du sentiment des consommateurs à travers l'Union européenne.

Offrant un aperçu rapide et de haute qualité, le Baromètre de l'UE sondera 3 000 citoyens de 24 pays européens en 22 langues afin de permettre aux clients de rester à l'écoute de ce que les gens pensent, ressentent et font. Le Baromètre de l'UE permettra aux clients de mesurer et de hiérarchiser les opportunités futures, d'évaluer les attitudes à l'égard des questions, des nouvelles et des politiques, ainsi que de tester les marques, les produits et les campagnes.

Le Baromètre de l'UE Opinium - éléments clés :

3 000 consommateurs, 125 par marché

Possibilité de faire passer n'importe quel marché à plus de 2 000 consommateurs

Segmentation intégrée par sexe, âge, statut professionnel et région

Délai de 10 jours : de la signature du questionnaire à la livraison des données

Les produits livrés comprennent des tableaux de données faciles à consulter dans Excel avec des coupures croisées personnalisées, un rapport de synthèse dans Word et la signature d'un communiqué de presse

Emily Dickinson, directrice chez Opinium, commente : « L'Union européenne représente plus de 365 millions de consommateurs, 180 millions d'électeurs et 2 000 milliards d'euros de dépenses de consommation. Historiquement, cependant, s'adresser à un échantillon représentatif de citoyens de l'UE dans plusieurs régions et dans les langues locales a été lent, coûteux et donc prohibitif.

« Après une année au cours de laquelle le sentiment des consommateurs a évolué plus rapidement que jamais, nous avons estimé que cela devait changer. Nous avons créé le Baromètre de l'UE parce que chez Opinium, nous croyons qu'il faut fournir des informations rapides, rentables et fiables qui soutiennent et éclairent les stratégies futures de nos clients ».

À propos d'Opinium Research LLP

Fondée en 2007, Opinium est une agence d'analyse stratégique primée, fondée sur la conviction que dans un monde d'incertitude et de complexité, le succès dépend de la capacité à rester à l'écoute de ce que les gens pensent, ressentent et font. Créative et curieuse, l'équipe d'Opinium est passionnée par la volonté de donner à ses clients les moyens de prendre les décisions qui comptent. Opinium travaille avec des organisations pour définir et surmonter des défis stratégiques, en les aidant à appréhender le monde dans lequel leurs marques opèrent. Elle utilise l'approche et la méthodologie appropriées pour fournir des informations solides, des conseils stratégiques et des recommandations ciblées qui génèrent des changements et des résultats positifs.

Opinium a été l'agence de recherche la plus précise lors du référendum européen, des élections générales britanniques de 2019 et de l'élection du maire de Londres en 2016.

