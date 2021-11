L'agrégateur de trading de cryptomonnaies TabTrader lève 5,8 M$

AMSTERDAM, 26 novembre 2021 /PRNewswire/ -- L' application mobile de trading de cryptomonnaies TabTrader a annoncé aujourd'hui la clôture d'un cycle de série A de 5,8 M$ dirigé par BitMEX Ventures et a rejoint Hashkey Capital, Spartan Capital, SGH Capital, SOSV et Artesian Venture Partners. Basée à Amsterdam, la société compte plus de 400 000 utilisateurs actifs et prévoit élargir son équipe de 20 personnes et se concentrer sur son expansion mondiale, y compris l'agrégation de bourses de cryptomonnaies décentralisées, en commençant par l'intégration des chaînes de blocs Solana, basée sur le protocole Serum, Raydium et Orca.

Alexander Höptner, PDG de BitMEX a déclaré : « TabTrader révolutionne l'intégralité de l'expérience de trading de cryptomonnaies en permettant aux traders de gérer tous leurs comptes de bourses via une interface unifiée. BitMEX et TabTrader partagent la mission de transformer le monde de la cryptomonnaie, et nous sommes ravis de soutenir TabTrader alors que la société continue d'agrandir sa base d'utilisateurs en plein essor. »

TabTrader donne aux utilisateurs le pouvoir de relier plusieurs bourses et d'exécuter des opérations au sein d'une seule application, plutôt qu'avec plusieurs onglets de navigateur ou applications de trading. L'application prend en charge plus de 34 bourses (Binance, FTX, Huobi, Kraken, BitMEX, etc.) et plus de 12 000 instruments permettant de surveiller un portefeuille, une opération ou d'effectuer une analyse graphique.

« Nous avons commencé par une application mobile, parce que notre mission est de permettre aux gens du monde entier d'investir, a indiqué Kirill Suslov, cofondateur et PDG de TabTrader. Les développements futurs comprendront une version web complémentaire du service, l'intégration de bourses plus décentralisées et l'ajout de classes d'actifs telles que les marchés des changes. »

TabTrader a attiré 400 000 utilisateurs actifs sans aucune publicité. L'application a une note de 4,7 sur l' App Store d'Apple (avec plus de 52 000 évaluations) et une note de 4,5 sur le Play Store de Google (avec plus de 55 000 évaluations). Les utilisateurs donnent les meilleures notes à l'application TabTrader pour sa convivialité, l'expérience mobile et les alertes.

« Les cryptomonnaies sont les instruments financiers transfrontaliers par excellence, et l'approche de TabTrader à l'agrégation de bourses mobile a rehaussé l'accessibilité à un niveau supérieur, a déclaré Wiliam Bao Bean, partenaire général chez SOSV. Nous sommes vraiment fiers d'avoir soutenu TabTrader dès ses débuts. »

À propos de TabTrader : TabTrader est une application mobile qui permet aux utilisateurs de négocier des cryptomonnaies sur plusieurs bourses simultanément. La société a été fondée par Krill Suslov et est basée à Amsterdam.

Contact :

Peter Lehto

Téléphone : +31202170298

E-mail : [email protected]

Site Web de TabTrader : https://tab-trader.com

TabTrader pour ordinateur : https://app.tab-trader.com/watchlist?list=Default

TabTrader pour iOS : https://apps.apple.com/app/apple-store/id1095716562

TabTrader pour Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tabtrader.android

Twitter : https://twitter.com/tabtraderpro

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tabtrader/

Communauté de Telegram : https://t.me/tabtrader_en

E-mail : [email protected]

SOURCE TabTrader B.V.