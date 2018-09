L'alliance d'Intralinks avec Axiom offre des avantages aux négociateurs européens

Cette relation permet aux négociateurs de la région EMEA d'accélérer le délai d'exécution des transactions en toute sécurité

LONDRES, 26 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Intralinks®, un grand fournisseur de salles de données virtuelles (SDV), et Axiom, le principal prestataire mondial de services juridiques alternatifs, ont annoncé aujourd'hui que leur alliance a été étendue à la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique). Cette alliance permet aux clients d'Intralinks de la région EMEA de tirer parti du talent d'Axiom dans de multiples juridictions, ainsi que de la technologie de plate-forme de renseignements sur les contrats de cette entreprise, pour accélérer l'examen des contrats, révéler les synergies des transactions et apporter des informations commerciales essentielles.

« Jusqu'à présent, les organisations européennes qui se préparent à une fusion-acquisition n'avaient pas un accès rapide et rentable à une technologie sécurisée capable de produire des informations quantitatives », déclare Laurent Sultan, vice-président principal des ventes dans la région EMEA. « Le partenariat d'Intralinks avec Axiom va changer cela. »

La plate-forme de renseignements sur les contrats d'Axiom utilise la technologie de pointe d'intelligence artificielle (IA) pour accélérer le processus d'examen des contrats, révéler les synergies potentielles pour les transactions et fournir des informations essentielles à l'entreprise dans un portail convivial.

L'alliance crée également des économies en :

Réduisant le délai de diligence

Accélérant et améliorant les résultats de l'intégration

Protégeant les données sensibles et confidentielles

« L'analyse basée sur l'intelligence artificielle d'Axiom est devenue la référence incontournable en termes d'accélération des délais d'exécution des transactions. Cette alliance établit une nouvelle norme de platine pour la manière dont les transactions peuvent, doivent et sont réalisées dans la région EMEA », a déclaré Conor Miller, vice-président principal de la diligence raisonnable des fusions-acquisitions et des services d'intégration chez Axiom.

À propos d'Intralinks

Intralinks est l'un des principaux prestataires de technologies financières pour les banques, les transactions et les marchés financiers mondiaux. Pionnier des salles de données virtuelles, Intralinks favorise et protège les flux d'informations, facilitant ainsi les initiatives stratégiques telles que les fusions-acquisitions, les levées de fonds et les rapports aux investisseurs. Au cours de ses 22 années d'existence, Intralinks a gagné la confiance et le marché de plus de 99 % des entreprises figurant au palmarès Fortune 1000 et a réalisé de transactions financières représentant plus de 34 700 milliards USD sur sa plateforme. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.intralinks.com.

À propos d'Axiom

Axiom, leader reconnu dans le domaine du droit, offre aux grandes entreprises des solutions juridiques, contractuelles et de conformité fondées sur la technologie. Les solutions d'Axiom allient l'expérience juridique, la technologie et l'analyse des données pour fournir le travail d'une manière qui réduit considérablement les risques, les coûts et la durée du cycle. Le cabinet comprend plus de 2 000 avocats, professionnels, ingénieurs de procédés et technologues qui apportent leurs services à plus de la moitié des entreprises classées au palmarès Fortune 100 dans 15 régions du globe et à travers trois centres d'excellence à l'échelle mondiale. www.axiomlaw.com

Marques commerciales et copyright

« Intralinks » et le logo stylisé d'Intralinks sont des marques commerciales déposées d'Intralinks, Inc. © 2018 Intralinks, Inc.

Contact avec les médias

Jeff VanPelt

jvanpelt@intralinks.com

1 (617) 574-5477

Related Links

https://www.intralinks.com