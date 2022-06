L'alliance renforcée entre ITC Infotech et PTC crée l'une des plus grandes organisations d'expertise sur les services Windchill du secteur

Les entreprises rassemblent des experts de gestion du cycle de vie d'un produit dans une nouvelle division d'ITC Infotech nommée DxP Services

BANGALORE, Inde et BOSTON, États-Unis, 3 juin 2022 /PRNewswire/ -- ITC Infotech et PTC (NASDAQ: PTC) ont annoncé aujourd'hui la conclusion de la transaction envisagée entre les parties dans le cadre de l'accord de partenariat stratégique annoncé en avril 2022 . Cette transaction vise à accélérer les initiatives de transformation numérique des clients et l'adoption du logiciel en tant que service (SaaS) de gestion du cycle de vie d'un produit Windchill® de PTC, leader du secteur.

En vertu de cet accord, ITC Infotech a acquis une partie importante des activités de conseil et de services professionnels de gestion du cycle de vie d'un produit de PTC, dont font partie environ 160 consultants et experts en services de gestion du cycle de vie d'un produit. ITC Infotech a également créé une nouvelle division, DxP Services , réunissant des professionnels de gestion du cycle de vie d'un produit des deux sociétés. Patrick Bionducci, qui dirigeait précédemment la division des services mondiaux de PTC, a été nommé à la tête de cette nouvelle division d'ITC Infotech. En tant que partenaire de confiance privilégié, ITC Infotech collaborera avec PTC pour développer des offres conjointes visant à accélérer les initiatives de transformation numérique des clients, axées sur l'adoption de l'offre Windchill+™ PLM SaaS de PTC.

Des milliers de systèmes clients de PTC devraient être convertis vers le cloud dans le cadre de la feuille de route pluriannuelle de la nouvelle division. Afin de garantir la cohérence et la précision de ces projets de conversion SaaS, PTC et ITC Infotech ont réuni les professionnels des deux sociétés au sein d'une équipe mondiale unifiée qui créera des offres, avec les outils et les méthodologies correspondantes, et exécutera des programmes visant à accélérer l'adoption des solutions de gestion du cycle de vie d'un produit de nouvelle génération de PTC. La division DxP Services représente l'une des plus grandes organisations dédiées aux services professionnels Windchill du secteur. Elle s'appuie sur les riches connaissances techniques du domaine d'une équipe d'experts qui s'engagent à accélérer les parcours de transformation numérique des clients. Grâce à cette transaction, ITC Infotech a également renforcé sa présence en Autriche, en Allemagne, au Brésil, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Roumanie, au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse, et envisage de devenir l'un des principaux intégrateurs de systèmes SaaS au niveau mondial.

Les engagements globaux d'ITC Infotech en vertu de l'accord sont estimés à environ 115 millions de dollars américains, dont 33 millions ont été versés en espèces à PTC à la clôture de la transaction. Le reste consistera en une combinaison d'obligations engagées et conditionnelles livrables sur une période de 5 ans conformément aux termes de l'accord.

À propos d'ITC Infotech

ITC Infotech est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services et de solutions technologiques, dirigé par Business and Technology Consulting. ITC Infotech fournit des solutions adaptées aux entreprises pour aider les clients à réussir et à se préparer à l'avenir, en réunissant de manière harmonieuse l'expertise numérique, de solides alliances sectorielles et la capacité unique de tirer parti de l'expertise approfondie du domaine que possèdent les entreprises d'ITC Group. L'entreprise fournit des solutions et des services technologiques aux entreprises de tous les secteurs, comme les services bancaires et financiers, les soins de santé, la fabrication, les biens de consommation, les voyages et l'hôtellerie, grâce à une combinaison de modèles commerciaux traditionnels et plus récents, à titre de partenaire durable à long terme. ITC est l'une des entreprises leader du secteur privé en Inde et un conglomérat diversifié regroupant des entreprises de biens de consommation, de l'hôtellerie, du carton et de l'emballage, de l'agro-industrie et des technologies de l'information. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.itcinfotech.com/

À propos de PTC

PTC permet aux fabricants mondiaux de réaliser un impact à deux chiffres grâce à des solutions logicielles qui leur permettent d'accélérer l'innovation en matière de produits et de services, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et d'accroître la productivité de la main-d'œuvre. En combinaison avec un vaste réseau de partenaires, PTC offre à ses clients une grande souplesse dans le déploiement de sa technologie pour faciliter la transformation numérique, et ce que ce soit localement, dans le cloud ou via sa plateforme purement SaaS. Chez PTC, nous ne nous contentons pas d'imaginer un monde meilleur, nous le rendons possible. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.ptc.com .

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans le présent communiqué qui ne sont pas des faits historiques, y compris les déclarations sur la volonté des clients d'adopter des solutions SaaS pour leurs initiatives de transformation numérique, le développement de technologies et de méthodologies visant à accélérer la transition vers le SaaS et l'effet de la transaction sur les clients sont des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces risques comprennent les suivants : les clients peuvent être plus lents à adopter le SaaS que nous ne le prévoyons ou peuvent adopter des solutions SaaS concurrentes ; le développement de technologies et de méthodologies pour accélérer la transition des clients vers le SaaS peut ne pas se produire quand ou comme nous nous y attendons et une perturbation importante pourrait survenir chez les employés ou les clients, ce qui les amènerait à mettre fin à leurs relations avec PTC ou ITCI. D'autres risques et incertitudes susceptibles d'entraîner des différences significatives entre les résultats réels de PTC et les prévisions sont détaillés dans les rapports déposés par PTC auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris dans le dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K et les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q de PTC.

PTC, Windchill, Windchill+ et le logo PTC sont des marques commerciales ou des marques déposées de PTC Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

SOURCE ITC Infotech