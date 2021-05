L'ancien directeur des opérations sur actions de la Deutsche Bank rejoint TS Imagine.

Penseur stratégique ayant fait ses preuves dans la mise de produits innovants sur le marché, Andrew apporte plus d'une décennie d'expérience en leadership dans la gestion d'équipes internationales diversifiées. Il se concentrera sur l'accélération de la croissance de la plateforme logicielle sur cloud SaaS de TS Imagine dans l'ensemble de la communauté mondiale des services financiers.

« TS Imagine est parfaitement positionné pour soutenir les clients qui continuent à s'adapter à l'évolution de la structure du marché » a déclaré Morgan. « Dans cet environnement de plus en plus complexe, notre offre SaaS permet aux participants au marché de relever les nouveaux défis et de saisir les nouvelles occasions, y compris la nécessité d'une gestion efficace du cycle de vie des opérations multi-actifs, combinée à l'analyse des risques en temps réel. »

Rob Flatley, récemment nommé PDG de TS Imagine suite à l'acquisition par Francisco Partners, a ajouté : « La présence à bord de l'un des meilleurs praticiens de l'industrie témoigne de notre vision de la force combinée de TradingScreen et d'Imagine Software. Andrew a géré des milliards de dollars d'activités quotidiennes de trading et de financement à l'échelle mondiale. Cela lui a permis d'apprécier rapidement le couplage unique de TS Imagine entre la gestion des flux commerciaux et le contrôle financier. Il fera partie intégrante de notre vision de la prestation de l'industrie des produits de pointe tant pour l'achat que pour la vente. »

À propos de TradingScreen : Opérateur dans le cloud depuis près de deux décennies, TS est un expert de premier plan en matière de technologie de trading SaaS. TradeSmart OEMS offre une efficacité de flux de travail et une intégration transparente entre la vente et l'achat. Il relie les marchés à l'échelle mondiale et fournit aux courtiers l'accès et les informations dont ils ont besoin pour optimiser leurs performances de trading. www.tradingscreen.com

À propos de Imagine Software : Imagine offre la puissance d'une solution logicielle de gestion de portefeuille et de risque de qualité institutionnelle en temps réel et offre aux clients le choix d'une accessibilité complète en ligne avec des prix en temps réel, un référentiel de sécurité, des opérations sur titres, des données de marché dérivées, et une connectivité 24/7 ou une installation logicielle traditionnelle en interne. www.imaginesoftware.com

