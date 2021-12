L'ancien président et directeur national de GEA, Oliver Cescotti, rejoint BIOMICROGELS GROUP

Les fonctions d'Oliver comprendront la planification stratégique et le conseil sur les questions clés liées au développement des affaires sur les marchés mondiaux, ainsi que l'optimisation et l'internationalisation du modèle de gestion de l'entreprise. Oliver a une énorme expérience professionnelle internationale dans la gestion d'entreprise, avec plus de 30 ans en tant qu'entrepreneur et en tant que cadre supérieur au sein du groupe GEA.

Oliver était engagé dans la vente et la distribution dans les secteurs industriels sur les marchés B2B en Europe occidentale et orientale et aux États-Unis. Au cours des 15 dernières années, il a dirigé une filiale du groupe international GEA. GEA (siège social à Dusseldorf, en Allemagne, cotée à Francfort sur le MDAX avec une capitalisation de >8 milliards d'euros) est l'une des plus grandes sociétés d'ingénierie au monde, spécialisée dans le développement et la mise en œuvre d'équipements et de solutions de pointe pour un large éventail de processus technologiques.

« Je suis convaincu qu'après avoir rejoint l'équipe de BIOMICROGELS GROUP, Oliver Cescotti, un professionnel hautement qualifié et respecté, renforcera les positions du groupe sur les marchés internationaux sur notre chemin vers l'introduction en bourse en introduisant les meilleures pratiques internationales de gestion d'entreprise pour les sociétés de solutions industrielles de haute technologie », Andrey Elagin, cofondateur et PDG de BIOMICROGELS GROUP. « Je suis heureux d'accompagner l'équipe du BIOMICROGELS GROUP sur le chemin de son IPO. BIOMICROGELS GROUP est inspirant grâce à son fort potentiel de développement ultérieur de la technologie disruptive des Biomicrogels® basée sur la transformation de matières premières agricoles, produisant des polymères totalement sûrs pour la nature et les humains, ainsi que 100 % biodégradables à un prix abordable. La technologie Biomicrogels® et ses solutions permettent de réduire les coûts énergétiques en diminuant considérablement les émissions de CO 2 , ce qui permet aux entreprises industrielles de minimiser leur empreinte carbone et d'appliquer les politiques ESG. Je suis convaincu que notre coopération profitera aux grandes entreprises industrielles du monde entier et contribuera à réduire les dommages environnementaux liés aux émissions de carbone, ainsi qu'à préserver l'eau douce pour les générations futures. » Oliver Cescotti, membre du conseil d'administration de BIOMICROGELS GROUP.

BIOMICROGELS GROUP :

BIOMICROGELS GROUP est la seule entreprise russe de sa catégorie de produits à avoir reçu l'éco-certification Ecolabel. Il a été reconnu lors du sommet international du G20 en 2021 comme la meilleure entreprise technologique « parmi les pays du G20 » dans la catégorie Cleantech.

Biomicrogels® sont des biopolymères brevetés au niveau international qui remplacent les polymères synthétiques à base de pétrole utilisés dans de nombreuses activités humaines.

Isle Utilities Limited (Isle, UK) a attribué aux produits et solutions Biomicrogel® les caractéristiques suivantes : haute efficacité, biodégradabilité complète, conformité aux principes de la « chimie verte », rentabilité, ainsi que caractère innovant des produits et technologies.

Sur la base de cette technologie, le Groupe a créé des solutions durables pour le traitement des eaux usées industrielles, l'élimination des fluides de coupe usagés (lubrifiants de refroidissement) des huiles/produits pétroliers et pour la lutte contre les déversements d'hydrocarbures qui purifient l'eau jusqu'à 10 fois plus efficacement et plus économiquement que des solutions similaires, tout en optimisant le processus en termes de coûts énergétiques et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Le Groupe développe également des détergents ménagers, des produits de nettoyage et des produits cosmétiques respectueux de l'environnement sous la marque WONDER LAB®.

Contact pour les médias :

Eugenia Kasyanenko, Responsable des communications, BIOMICROGELS GROUP

8-903-22054-97, [email protected]

