L'Andalousie accueillera le premier forum international de haut niveau sur l'avenir de la mobilité

- Le MOW FORUM Andalucía organise un événement de haut niveau pour les législateurs, les fabricants et les conducteurs du secteur automobile

- La manifestation internationale aura lieu les 26 et 27 mai à Séville

SÉVILLE, Espagne, 11 mars 2022 /PRNewswire/ -- Le gouvernement régional d'Andalousie et le Royal Automobile Club d'Espagne (RACE), avec la participation des conseils municipaux de Séville et de Malaga, ont présenté aujourd'hui la première édition du MOW FORUM Andalucía, un événement qui se tiendra les 26 et 27 mai à Séville, sous la présidence d'honneur de SAR le Roi d'Espagne.

Cet événement international singulier et unique vise à rassembler les législateurs, les fabricants et les utilisateurs de l'automobile pour analyser et discuter des défis, des impacts et des conséquences de l'Agenda 2030-2050 et du Pacte vert européen (objectif zéro émission) sur l'industrie automobile et l'utilisateur de la mobilité.

Selon le président de RACE, outre ses objectifs essentiels, ce forum est vital pour que les utilisateurs y voient plus clair quant à l'avenir de l'industrie automobile et de la mobilité.

À cet égard, M. Sanz de Barros, président de RACE et président du Sénat de la FIA, a souligné l'importance pour le grand public de recevoir « des informations fiables qui lui permettent de se préparer à continuer à profiter et à utiliser les nouveaux véhicules et systèmes de déplacement que l'industrie met à sa disposition.

De son côté, le ministre régional de la Présidence, de l'Administration publique et de l'Intérieur d'Andalousie, Elías Bendodo,a souligné lors de la présentation du MOW FORUM Andalucía que cet événement transmet un « message très précieux par la collaboration entre administrations et la collaboration public-privé pour son organisation.

D'autre part, M. Bendodo a affirmé que ce forum sur la mobilité durable est destiné à devenir une référence mondiale qui placera l'Andalousie sur la carte internationale et renforcera l'image de notre territoire à l'étranger.

À cet égard, il a également fait référence à l'engagement du gouvernement andalou en faveur d'une mobilité efficace et a énuméré certaines actions menées par le gouvernement andalou comme le plan d'infrastructures de transport et de mobilité, qui sera approuvé dans les prochains mois ; le programme « Moves », dans le cadre duquel 67,5 millions d'euros ont été mobilisés pour que les citoyens puissent acquérir des véhicules à énergie alternative ; ou encore l'acquisition de 147 véhicules (100 % électriques) pour renouveler la flotte du gouvernement andalou « pour faire un pas de plus vers la révolution verte.

