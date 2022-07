L'application de vidéo immersive 360 VUZ remporte le Founders Games Award de Webit en tant que finaliste

360 VUZ a été récompensée en tant que finaliste et a acquis une grande visibilité mondiale auprès des investisseurs. Au cours de la compétition, 360 VUZ a démontré la forte capacité de l'application immersive à capturer et à diffuser en direct et à la demande des contenus vidéo à 360°, des expériences de réalité virtuelle, de réalité augmentée et d'immersion dans le monde entier en s'appuyant sur le métavers.

Khaled Zaatarah, fondateur et président-directeur général de 360 VUZ, a déclaré : « Nous sommes vraiment honorés de remporter le Founders Games Award de Webit, l'un des plus grands défis mondiaux en matière d'innovation et d'expansion. Nous sommes convaincus que ce prix nous apportera de nouvelles et grandes opportunités de croissance. »

Avant d'ajouter : « Notre mission est de bâtir l'écosystème pour que la réalité virtuelle et le métavers deviennent une plateforme premium grand public pour les événements sportifs, les apparitions d'influenceurs, les concerts et bien plus encore. Et nous sommes heureux d'être reconnus par le jury de Founders Games et le légendaire Tim Draper, et j'aimerais remercier tous ceux qui ont soutenu notre parcours mondial. »

Tim Draper, capital-risqueur de premier plan de la Silicon Valley qui a réalisé des centaines d'investissements en capital-risque dans certaines des meilleures entreprises du monde et membre du jury de la finale au Founders Games Award de Webit, a déclaré : « Au début, je pensais que 360 VUZ était comme n'importe quelle autre application, mais j'ai réalisé qu'elle allait devenir la prochaine bibliothèque immersive puissante. L'application de vidéo immersive a une opportunité intéressante, et le fait qu'elle ait une avance sur la concurrence est fort et le fait qu'elle soit d'abord passée par les smartphones, puis par les casques de réalité virtuelle est une bonne idée. »

Plus de 200 investisseurs en capital risque, investisseurs providentiels, gestionnaires de grande fortune et des dizaines de sociétés partenaires de grandes entreprises du monde entier ont rejoint le jury et le processus de sélection de l'intelligence collective qui a identifié le gagnant mondial.

360 VUZ est très dynamique dans le cycle d'investissement de série B avec la première clôture du cycle déjà réalisée par des capital-risqueurs et des investisseurs mondiaux très forts qui ont construit des décacornes à l'échelle internationale. 360 VUZ discute actuellement avec certains des principaux investisseurs stratégiques de la deuxième clôture pour son cycle d'investissement de série B.

Restez informé en nous suivant sur Instagram : https://bit.ly/360VUZ-Instagram

Lien vers notre application mobile 360 VUZ : https://bit.ly/360VUZ-App-PR

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1851646/360_VUZ.jpg

SOURCE 360 VUZ