L'application Magroove promet de vous révéler votre nouvel artiste préféré

La nouvelle application utilise la technologie d'apprentissage automatique et souhaite changer la façon dont la musique est découverte

SÃO PAULO, 29 août 2022 /PRNewswire/ -- Avec l'essor de la culture du streaming, écouter de la musique n'a jamais été aussi facile. Chaque jour, de nouveaux titres sont publiés sur la multitude de services de streaming. L'afflux de nouveautés semble être incessant et difficile à suivre. Selon le rapport mondial 2021 de l' IFPI sur l'industrie de la musique enregistrée, la part du streaming musical dans les revenus mondiaux a augmenté de 65 %. Plus de 523 millions de nouveaux comptes d'abonnement payants ont été créés dans le monde, soit une augmentation de près de 22 % par rapport à l'année précédente.

Malgré tout cela, nous arrivons à peine à écouter tous nos artistes préférés, et encore moins à découvrir de nouvelles musiques. C'est un problème que la nouvelle application Magroove veut résoudre. Le service de recommandation musicale présente quelques astuces qui valent le détour.

À la manière d'un Tinder musical, Magroove s'engage à vous aider à trouver l'accord parfait avec vos goûts musicaux. Vous pouvez partir d'un morceau favori, et l'IA vous suggérera d'autres musiques similaires à celui-ci. Après avoir écouté un petit extrait de chaque chanson, vous pouvez glisser vers la droite ou la gauche, comme dans une interface Tinder. Toutes les chansons que vous avez approuvées sont ensuite automatiquement organisées en une liste de lecture personnalisée qui peut être synchronisée avec votre service de streaming préféré.

L'idée derrière cette application est d'aider à connecter les amateurs de musique avec de très bons artistes du monde entier. « Beaucoup de services de recommandation musicale choisissent leurs suggestions parmi un petit nombre d'artistes, car leur algorithme est basé sur la popularité. Nous voulions aller au-delà du courant dominant et proposer des choses inédites et originales », a expliqué Vítor Cunha, cofondateur et PDG de Magroove.

Avec la façon dont les algorithmes fonctionnent, les gens se retrouvent constamment à aimer une chanson mais à être frustrés parce que ce titre ne ressemble à aucune autre sortie de l'artiste. Et lorsqu'ils essaient d'obtenir des recommandations de la part des plateformes, ils se retrouvent avec d'autres chansons aléatoires du même artiste ou d'artistes similaires, sans se préoccuper de la véritable musique. C'est un problème auquel l'application a voulu s'attaquer dès le départ.

L'accent sur la musique est une priorité pour Magroove. Après tout, le service s'est présenté comme la maison des artistes indépendants. C'est pourquoi son algorithme a été conçu pour recommander de la musique en se basant uniquement sur des éléments musicaux et non sur des classements. Ainsi, qu'il s'agisse d'un artiste à venir ou établi, la chanson peut être recommandée si elle correspond à ce que l'utilisateur recherche.

La totalité de l'interface est très amusante et ludique. Entièrement gratuite, l'application veut aider ses utilisateurs à découvrir de nouveaux talents. Selon M. Cunha, lui-même musicien, il est toujours plus difficile pour les artistes indépendants d'atteindre de nouveaux publics. « Nous voulons aider à connecter ces artistes aux personnes qui ont envie de découvrir leur musique mais qui ne semblent pas la trouver sur les services de streaming », a-t-il ajouté.

L'application Magroove est disponible sur Google Play et l'App Store.

Site Web : https://magroove.com

SOURCE Magroove