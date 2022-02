L'application Trillion alimentée par la réalité augmentée permet d'essayer virtuellement des bijoux précieux

Récemment lancée sur l' App Store et Google Play , l'application Trillion permet aux utilisateurs d'essayer virtuellement tous les types de bijoux à la mode. Il suffit de choisir un bijou dans la galerie de l'application et de pointer l'appareil photo de son téléphone vers une partie spécifique du corps pour profiter d'une expérience d'essayage hyper réaliste et la partager avec ses amis.

L'application Trillion garantit un effet instantané, précis et fidèle à la réalité. Le placement des bijoux suit parfaitement vos traits lorsque l'on bouge ou change d'angle de caméra. De plus, l'application Trillion prend en charge la prise de vue à 360 degrés grâce à des techniques de modélisation 3D avancées. La prise de vue à 360 degrés montre avec précision les bijoux tout en affichant chaque facette et chaque détail.

Prévoyant de collaborer avec un grand nombre de marques et de créateurs de bijoux dans un proche avenir, l'équipe de Trillion est convaincue que sa technologie alimentée par la réalité augmentée peut aider à la fois les marques de bijoux et les amateurs de bijoux. De nos jours, les marques ne rivalisent pas seulement pour fournir les meilleurs produits, mais aussi pour offrir aux clients une expérience unique et inoubliable. L'essayage en réalité augmentée offre une expérience revitalisée et mémorable qui augmente également l'engagement des clients et la conversion en ligne en renforçant la fidélité et en réduisant les retours.

« Nous sommes ravis de faire partie des changements révolutionnaires en cours dans les habitudes de consommation et la vente au détail. L'application Trillion a été conçue dans l'intention de fournir aux utilisateurs une expérience d'essayage virtuelle aussi réaliste que des essayages en magasin », a déclaré Sergey Paskhalov, directeur technique de l'application Trillion.

En parlant d'unicité, outre les essayages virtuels, l'application est dotée d'un avatar numérique nommé « Amélie ». Il s'agit d'un modèle virtuel qui présente des parures de bijoux triées sur le volet dans la section « Looks ». Amélie pourra bientôt changer non seulement ses bijoux, mais aussi toute sa tenue, ce qui signifie que Trillion envisage de s'associer avec des marques de vêtements de mode dans un proche avenir.

Enfin, grâce à l'option permettant d'acheter ou d'ajouter des bijoux à sa liste de souhaits, Trillion offre une expérience client complète dont vous pouvez profiter depuis le confort de votre maison, ou partout ailleurs dans le monde.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel de Trillion.

