L'Arabie saoudite livre une grue navire-rivage, ouvre des serres et entame la construction d'écoles au Yémen

La délégation du SDRPY et des dignitaires yéménites ont d'abord inspecté les rénovations en cours au port de Nishtun. Une grue navire-rivage de 30 tonnes récemment livrée permettra à ce port de prendre en charge des conteneurs de 12 mètres, ce qui facilitera le flux des importations et des exportations. Ces rénovations contribueront également au programme du SDRPY consacré aux dérivés du pétrole qui, au dernier trimestre 2018, a permis de livrer pour 180 millions de dollars de diesel et de mazout aux provinces du Yémen contrôlées par le gouvernement (Abyan, Aden, Hadhramawt, Al Jawf, Lahij, Al Mahra, Marib, Shabwa, Socotra, Taiz).

Le groupe a ensuite visité les premiers travaux de construction pour trois écoles à Qishn, Rahan et Sayhout, et distribué des milliers de livres et de bureaux à sept autres écoles. Ces fournitures scolaires bénéficieront à 12 000 élèves, selon les estimations. C'est le deuxième cycle de distribution de livres depuis le mois de décembre, lorsque le Royaume d'Arabie saoudite a distribué près de 200 000 livres scolaires à 150 écoles dans toute la province.

La tournée d'inspection a également visé plusieurs serres récemment construites, grâce auxquelles les agriculteurs bénéficieront de revenus plus élevés et les consommateurs auront accès à des aliments sains produits localement, ce qui permettra de réduire la dépendance à l'aide. En outre, ils ont visité des douzaines de puits récemment creusés qui alimentent un vaste réseau de distribution d'eau. Les deux projets représentent une étape importante dans l'amélioration de la santé publique et de la nutrition au Yémen.

Si garantir un accès à l'eau salubre et à des produits locaux constitue une étape importante dans l'amélioration de la santé de la population, une alimentation suffisante doit être accompagnée de vastes infrastructures sanitaires. Sur ce point, la construction de la ville médicale et éducative du Roi Salman comblera une importante lacune dans les besoins de santé publique, permettant aux malades d'avoir accès à un hôpital dernier cri de 300 lits et à de futurs praticiens grâce à un programme de formation de tout premier plan. La délégation examinera le site, qui a été sélectionné et délimité pour la construction.

Pour un Yéménite, Salim Muhammad al-Mahri : « Je ne peux pas vous dire les nombres et les chiffres pour ces projets, mais je peux vous dire ce que j'ai vu à Mahra ; j'ai vu des gens très heureux que les bâtiments et les investissements se concrétisent finalement dans une région du Yémen qui a longtemps été négligée. »

Pour Mohammed bin Saeed Al Jaber, ambassadeur saoudien au Yémen et superviseur du SDRPY : « La santé et l'éducation sont les piliers de toute société efficace, et je suis donc fier d'annoncer que l'Arabie saoudite a déjà imprimé un demi-million de livres scolaires pour les élèves du Yémen. » Il ajoute : « Les actes sont plus éloquents que tous les discours, et notre investissement dans la santé et l'éducation au Yémen montre notre attachement à nos frères et nos sœurs du Yémen. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/814988/Kingdom_of_Saudi_Arabia___kids_at_school.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/814987/Kingdom_of_Saudi_Arabia_kids_thumbs_up.jpg

SOURCE Kingdom of Saudi Arabia