L'Arabie saoudite présentera sa candidature pour la Coupe d'Asie féminine 2026 de l'AFC

RIYADH, Arabie saoudite, 5 août 2022 /PRNewswire/ -- Le Royaume d'Arabie saoudite a officiellement annoncé son intention de présenter sa candidature pour la Coupe d'Asie féminine 2026 de l'AFC.

Il s'agit d'un moment décisif pour le football féminin en Arabie saoudite et en Asie.

Cette candidature s'appuie sur de nombreux progrès récents visant à développer le football féminin en Arabie saoudite :

Le département du football féminin de la Fédération d'Arabie saoudite de football (SAFF) a été créé en 2019.

La première ligue régionale féminine du Royaume a été lancée en novembre 2021, suivie d'un championnat national en janvier 2022.

L'équipe nationale de football féminin a été créée en 2021 et a disputé son premier match amical international officiel en février 2022 lors d'un tournoi aux Maldives .

a disputé son premier match amical international officiel en février 2022 lors d'un tournoi aux . L'équipe nationale féminine de futsal a été créée en 2019 et a participé à trois compétitions depuis.

a participé à trois compétitions depuis. En 2022, le Royaume a accueilli le 3 e championnat de futsal féminin de la Fédération de l'Asie de l'Ouest de football.

championnat de futsal féminin de la Fédération de l'Asie de l'Ouest de football. L'Arabie saoudite a créé le premier centre régional de football pour les joueuses M17.

40 cours d'entraînement de licence D ont été dispensés dans les écoles du Royaume, décernant à 857 enseignants des certificats d'entraîneur. En plus de 15 cours d'arbitrage, 544 enseignants ont été qualifiés comme arbitres, le tout en préparation du lancement de la Girls Schools League en septembre 2022.

Plus de 100 entraîneurs disposent de la licence C dans le Royaume.

Le 1 er cours d'entraîneur de licence B de l'AFC s'est achevé en février 2022.

cours d'entraîneur de licence B de l'AFC s'est achevé en février 2022. Deux programmes internationaux coexistent pour les entraîneurs féminins, tous deux organisés en Espagne.

Il existe des ateliers éducatifs en ligne en coopération avec les fédérations de football espagnole et brésilienne.

Des cours de qualification ont été mis en place pour les nouvelles arbitres féminines, avec 63 arbitres agréées par la SAFF.

La première femme arbitre saoudienne participera au 4e cours de l'AFC Referees Academy.

Le développement du football féminin sera au cœur de la candidature. La promotion du football féminin en Asie sera intégrée dans la compétition organisée par l'Arabie saoudite en 2026. Des joueuses aux entraîneurs, en passant par les supporters et les arbitres, l'Arabie saoudite s'engage à développer et à faire progresser le football féminin pour qu'il passe au niveau supérieur.

Lamia bin Bahian, membre du conseil d'administration de la Fédération d'Arabie saoudite de football, a déclaré : « Nous avons de grandes ambitions pour le développement du football féminin en Arabie saoudite, et les progrès récents ont été incroyables. Nous entrons vraiment dans une ère nouvelle et passionnante pour le football féminin. »

Monika Staab, manager de l'équipe nationale féminine d'Arabie saoudite, a déclaré : « L'Arabie saoudite a adopté le football féminin. Lorsque je parle aux filles à travers le Royaume, je constate leur enthousiasme pour ce sport. La Coupe d'Asie féminine 2026 de l'AFC est une occasion sans précédent d'inspirer une génération de filles à réaliser leurs rêves liés au football. »

Yasser Almisehal, président de la SAFF, a déclaré : « L'avenir du football féminin en Arabie saoudite est brillant, et nous nous engageons à développer ce sport ici et dans toute l'Asie. De plus en plus de jeunes filles jouent au football dans ce pays, et nous voulons les inspirer davantage. Accueillir la Coupe d'Asie féminine 2026 de l'AFC serait une grande occasion pour nos joueuses et cet événement serait marqué par la passion de nos fans. »

Le football féminin a récemment connu un essor considérable :

Plus de 1,2 milliard de téléspectateurs ont regardé la Coupe du monde féminine de 2019.

La Coupe d'Asie féminine 2022 de l'AFC s'est déroulée en Inde. La République populaire de Chine a été sacrée championne en battant la République de Corée 3-2 en finale, s'assurant ainsi un neuvième titre record.

Plus de quatre buts ont été marqués par match lors de la Coupe d'Asie féminine 2022 de l'AFC : le chiffre le plus élevé de tous les grands tournois internationaux de football de ces 50 dernières années.

