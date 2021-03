L'ASCII KADOKAWA présente les « InnoUvators », de prestigieux diplômés du célèbre programme INNO-vation

TOKYO, 15 mars 2021 /PRNewswire/ --

- Présentation d'esprits insolites et curieux à l'ère de la technologie moderne -

KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc. (ci-après « KADOKAWA ASCII ») présente, dans le cadre du programme INNO-vation du ministère japonais des Affaires intérieures et des Communications (MIC), InnoUvators, qui met en avant les technologies uniques et intrigantes issues du programme INNO-vation.

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M101933/202103041812/_prw_PI1fl_Nrs6m0Go.jpg

Les InnoUvators sont une collection en constante expansion des esprits les plus brillants qui ont été diplômés du programme INNO-vation. Ils sont les créateurs de « quelque chose de nouveau à partir de rien », formant et mettant en œuvre des idées originales sans être liés par aucune idée préconçue. InnoUvators a débuté au Japon, et des efforts ont été faits pour l'étendre à l'étranger afin de favoriser la diffusion de ces idées merveilleuses. Leurs technologies sont présentées à la fois sur le site web et sur la chaîne YouTube ci-dessous.

Le programme INNO-vation, lancé par le MIC, est une occasion annuelle pour les esprits novateurs de tous horizons et de tous âges de soumettre les idées qu'ils souhaitent concrétiser. Le programme accepte des candidatures au niveau international. Le programme contribue à promouvoir l'innovation dans le monde entier, ouvrant ainsi la voie à un avenir plus radieux. KADOKAWA ASCII est fier de présenter ces technologies au public du monde entier sous la forme d'InnoUvators.

Grâce à un tout nouveau site web lancé en 2021, chaque « InnoUvator » est présenté au moyen d'interviews, de vidéos, de résumés technologiques, de biographies, etc. Des plus étranges aux plus merveilleuses, certaines des technologies innovantes comprennent une machine à capter les émissions de carbone, l'IA pour distinguer le sexe des poussins nouveau-nés, une nouvelle utilisation du phénomène du lit fluidisé, un instrument de musique tout nouveau et unique, et bien d'autres choses encore.

Page d'accueil anglaise d'InnoUvators https://innouvators.com/en/

En plus du site web, une chaîne YouTube présentant ces InnoUvators est mise à jour chaque semaine avec des vidéos faciles à comprendre expliquant les technologies et la science qui se cachent derrière les technologies du futur les plus fascinantes et les plus inattendues.

Chaîne YouTube : https://youtube.com/innouvators

À propos de KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc.

KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc, basé à Tokyo, Japon, est l'agence d'exécution du programme INNO-vation. KADOKAWA ASCII fait partie d'un conglomérat japonais de divertissement, KADOKAWA Corporation. Ce programme fait partie du programme de promotion de la R&D en matière d'information stratégique et de communications (SCOPE) du ministère japonais des affaires intérieures et des communications.

Page d'accueil d'INNO-vation : https://inno.go.jp/en

SOURCE KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc.