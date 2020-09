L'aspirateur sans fil T20 de Dreame avec batterie longue durée rapporte 100 000 $ en 32 heures sur Indiegogo

LOS ANGELES, 10 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Dreame Technology (Dreame), une entreprise de technologie de consommation intelligente spécialisée dans les aspirateurs sans fil, les aspirateurs et les aspirateurs robots, a lancé une campagne de financement participatif pour son dernier aspirateur sans fil T20 sur Indiegogo et a atteint un objectif de 64 428 € (100 000 $) seulement 32 heures après le lancement le 1er septembre. Cette campagne a été présentée sur la page d'accueil d'Indiegogo en raison du grand nombre de clics, de trafic et de commentaires reçus. La plupart des commentaires des bailleurs de fonds montrent qu'ils ont de grandes attentes à l'égard du produit et qu'ils ont hâte d'essayer le produit eux-mêmes.