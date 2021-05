L'assemblée annuelle de l'ISMRM-SMRT accueille un programme de conférenciers de renom

CONCORD, Californie, 17 mai 2021 /PRNewswire/ -- L'International Society for Magnetic Resonance in Medicine, ISMRM (Société internationale de résonance magnétique en médecine) tient son assemblée annuelle cette semaine au cours de laquelle plusieurs conférenciers de renom sont attendus.

Cette année, la conférence présidentielle de l'ISMRM sera donnée par Simon Singh, Ph.D. La présentation de Singh s'intitule « From the Big Bang to Homer's Last Theorem ». Singh est devenu producteur et réalisateur de télévision, travaillant sur des programmes de la BBC tels que « Tomorrow's World » et « Horizon », avant de remporter un BAFTA pour son documentaire primé, « Fermat's Last Theorem », qui a été suivi de son livre sur le même sujet. Singh, l'un des auteurs de sciences et de mathématiques les plus populaires au monde, emmènera les auditeurs à la découverte de ses livres à succès. Il exposera la façon dont il a abordé des sujets difficiles pour ensuite les expliquer à un large public.

Outre Simon Singh, les conférenciers principaux de l'ISMRM de cette année sont Pia C. Maly Sundgren, M.D., Ph.D., la conférencière de Mansfield, s'exprime sur Viribus Unitis ; John Gore, Ph.D., le conférencier de Lauterbur, se prononce sur Adventures in Contrast ; et Katja Pinker-Domenig, M.D., Ph.D., la conférencière de NIBIB New Horizons, aborde le thème intitulé Precision MRI of the Breast: Reality or Utopia? (IRM de précision du sein : Réalité ou utopie ?). Les conférenciers principaux de SMRT sont Thomas Grist, M.D., conférencier du président, qui parle de Go with the Flow: Lessons Learned About the Importance of Radiologist-Technologist Teamwork in the Development of MR Angiography (Suivre le mouvement : leçons apprises sur l'importance du travail d'équipe radiologue-technologue dans le développement de l'angiographie par résonance magnétique), et Donald McRobbie, Ph.D., qui dirigera la Masterclass de SMRT sur le thème MR Safety: From Folklore to Physics (Sécurité liée au recours à la RM : Du folklore à la physique).

L'assemblée annuelle de l'ISMRM-SMRT se tiendra cette année de manière virtuelle, avec la participation de plus de 5 000 personnes dédiées au domaine de la résonance magnétique. La prochaine assemblée annuelle de l'ISMRM sera une assemblée conjointe avec l'ESMRMB et se tiendra du 7 au 12 mai 2022 à Londres, en Angleterre.

L'International Society for Magnetic Resonance in Medicine est une association scientifique internationale à but non lucratif dont l'objectif est de promouvoir la communication, la recherche, le développement et les applications dans le domaine de la résonance magnétique en médecine et en biologie et dans d'autres domaines connexes, ainsi que de développer et de fournir des canaux et des installations pour la formation continue dans ce domaine. Ses membres multidisciplinaires sont des cliniciens, des physiciens, des ingénieurs, des biochimistes et des technologues. En plus de ses grandes réunions scientifiques, la Société organise des ateliers et publie deux revues, Magnetic Resonance in Medicine et Journal of Magnetic Resonance Imaging, ainsi qu'un bulletin virtuel, MR Pulse. Elle parraine également 29 groupes d'étude sur des domaines spécifiques d'intérêt scientifique et des chapitres basés sur la situation géographique.

