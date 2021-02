L'Assemblée Spéciale de l'Alliance Solaire Internationale élit le Dr Ajay Mathur au poste de directeur general

Coalition de 73 pays, l'ASI a été créée en 2015 pour accélérer la demande et l'utilisation d'une énergie solaire sûre, durable et abordable pour tous. Elle vise à mobiliser plus de 1000 milliards de dollars d'investissements dans des projets solaires d'ici 2030, grâce à une promotion ciblée, à un soutien politique et réglementaire, au renforcement des capacités et à la levée des obstacles aux investissements. Le Dr Mathur remplace M. Upendra Tripathy, qui était directeur général de l'ASI depuis 2017.

La nomination du Dr Mathur au poste de directeur de l'ASI survient au début d'une année durant laquelle les engagements de transition en matière de changement climatique occuperont le devant de la scène : 2021 a commencé avec la réorientation de la politique climatique des États-Unis par l'administration Biden et culminera avec la COP26, la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques au Royaume-Uni en novembre. En tant qu'unique forum multilatéral dédié à la transition vers l'énergie solaire et en s'appuyant sur les avancées existantes, notamment le partage des ressources entre ses membres et la génération d'économies d'échelle pour réduire le coût des énergies propres, l'ASI est sur le point de renouveler son engagement en faveur de la transition solaire mondiale par le biais de ce nouveau leadership.

S'exprimant à l'Assemblée spéciale de l'ASI, le Dr Mathur a déclaré : « Je suis honoré de diriger l'Alliance solaire internationale et je suis ambitieux quant à ce que nous pouvons accomplir avec nos membres et partenaires, afin de passer à un avenir plus sûr, durable, équitable et prospère pour tous grâce à l'énergie solaire.

L'ASI a un rôle essentiel à jouer pour aider à établir les infrastructures et l'écosystème nécessaire pour un avenir sans émission de carbone. Des fondations solides sont déjà en place : mon objectif immédiat est d'identifier et de mobiliser les opportunités et le capital pour accélérer nos objectifs de solarisation à moyen et long terme. »

Le Dr Mathur, qui va prendre la tête de l'ASI le 15 mars 2021, dispose d'une expérience exceptionnelle dans tous les domaines clés de la transition énergétique, des politiques et de la recherche, en passant par la commercialisation des technologies, le financement, la coopération internationale et le développement institutionnel. Actuellement directeur général de l'Institut de l'énergie et des ressources (TERI), un acteur clé de la transition énergétique vers les énergies renouvelables et de la réduction de la pollution atmosphérique urbaine au cours des cinq dernières années, le Dr Mathur a occupé des focntions de direction au Bureau de l'efficacité énergétique indien et au Fonds vert pour le climat. En 2020, il a reçu le prix IconSWM-CE pour l'ensemble de sa carrière et sa contribution à la protection de l'environnement.



Mme Barbara Pompili, ministre française de la Transition écologique et co-présidente de l'ASI, a ajouté : « Nous avons franchi une étape charnière avec la décision récente d'ouvrir l'adhésion à l'ASI à tous les pays membres de l'ONU. La France, en tant que co-présidente de l'ASI, apporte donc son soutien indéfectible au Dr Mathur. Nous sommes pleinement convaincus qu'il est la bonne personne pour promouvoir le développement de l'ASI, notamment par le biais de son universalisation, d'une gouvernance solide et de son soutien à des initiatives concrètes visant à faciliter le déploiement de l'énergie solaire, comme le programme STAR-C. »

M. R.K. Singh, ministre indien de l'Énergie et des énergies nouvelles et renouvelables, et président de l'ASI, a déclaré : « L'ASI est devenue un organisme mondial capable de travailler efficacement en faveur de l'accès à l'énergie, de la sécurité énergétique et de la transition énergétique. Je me réjouis à l'idée de travailler de manière constructive sous la direction de notre nouveau directeur général et aux côtés des autres membres pour mener à bien cet important mandat, dans un contexte de soutien international croissant à la réduction des émissions de carbone. »

Le président de la COP26, Alok Sharma, a déclaré : « Je suis ravi que le Dr Ajay Mathur, un ami inestimable de la COP26, prenne ce poste important. L'Alliance solaire internationale a été un partenaire clé pour encourager la collaboration internationale dont nous avons besoin pour accéder à un avenir émettant peu de carbone, et j'ai hâte que nous travaillions ensemble avant la COP26 de novembre. »

Le directeur général sortant, M. Tripathy, s'est exprimé ainsi : « Je suis reconnaissant envers tous les pays membres de leur confiance et leur soutien ces cinq dernières années, durant lesquelles l'ASI est passée de l'état de concept à la mise en place d'une organisation internationale indispensable sur l'énergie solaire. Je suis heureux de voir des pays toujours plus nombreux rejoindre l'ASI, afin de mettre en commun les efforts et les ressources nécessaires pour aller plus loin dans le déploiement del'énergie solaire dans le monde. »

À propos de l'Alliance solaire internationale

L'Alliance solaire internationale (ASI) a été lancée à la COP21 à Paris et a récemment élargi les possibilités d'adhésion à tous les états membres de l'ONU. Elle compte 90 signataires et 193 membres potentiels. L'ASI fournit une plate-forme de coopération dédiée, via laquelle la communauté mondiale, notamment les gouvernements, les organisations bilatérales et multilatérales, les entreprises, l'industrie, ainsi que d'autres parties prenantes, peuvent contribuer à l'objectif commun suivant : accroître l'utilisation et la qualité de l'énergie solaire pour répondre aux besoins énergétiques des futurs pays membres de l'ISA, et ce, de manière sûre, commode, abordable, équitable et durable.

Les étapes clés de l'ASI

Demande agrégée de l'ASI de 23 GW via divers programmes solaires, d'une valeur totale de 13 milliards de dollars.

L'ASI a mené un processus de détermination des prix pour un projet de 272 000 pompes solaires, permettant une réduction des coûts de plus de 40 %

L'ASI a formé un Comité directeur international pour opérationnaliser la Banque solaire internationale

L'ASI a attribué au consortium dirigé par EDF la réalisation d'une feuille de route pour la mise en œuvre de l'ambitieuse initiative indienne d'interconnexion solaire mondiale réseau mondial de l'Inde (OSOWOG).

