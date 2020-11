L'Association internationale du zinc annonce que Marie Inkster, PDG de Lundin Mining, sera la nouvelle présidente de l'IZA

DURHAM, Caroline du Nord, 9 novembre 2020 /PRNewswire/ -- L'Association internationale du zinc (IZA) est heureuse d'annoncer que Marie Inkster, PDG de Lundin Mining, sera la nouvelle présidente de l'IZA. Le conseil d'administration de l'IZA a confirmé la nomination de Mme Inkster comme nouvelle présidente lors de sa récente réunion.

Mme Inkster s'est dite honorée d'avoir été élue à ce poste et se réjouit à la perspective d'aider l'IZA à créer des marchés durables et à long terme pour le zinc, et à s'assurer que l'industrie conserve sa licence d'exploitation.

« L'IZA joue un rôle crucial dans la croissance de la demande mondiale de zinc, ainsi que dans la promotion de l'indispensabilité du zinc pour la santé humaine, la nutrition des cultures, le développement durable et la vie moderne. En tant que présidente, j'espère pouvoir aider l'IZA à réaliser des progrès dans tous ces domaines », a-t-elle dit.

Le directeur exécutif de l'IZA, le Dr Andrew Green, a déclaré : « Marie Inkster a activement soutenu l'IZA en tant que membre de son comité exécutif. Son sens du leadership et son expérience seront une excellente ressource pour nous et j'ai hâte de travailler avec elle pour aider l'IZA et l'industrie du zinc à saisir les occasions et faire face aux défis à venir. J'aimerais également remercier notre précédent président, Rodrigo Daud, d'avoir dirigé et soutenu l'IZA au cours des quatre dernières années. »

À propos de Lundin Mining

Lundin Mining est une société canadienne diversifiée de minage de métaux de base, qui exerce ses activités au Brésil, au Chili, au Portugal, en Suède et aux États-Unis, et qui produit principalement du cuivre, du zinc, de l'or et du nickel.

À propos de l'IZA

L'IZA est un organisme sans but lucratif qui représente l'industrie mondiale du zinc. Sa mission consiste à soutenir et faire progresser les produits et les marchés du zinc au travers de la recherche, du développement, du transfert de technologies et de la promotion des attributs uniques du zinc qui en font un métal durable et essentiel à la vie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.zinc.org.

