L'Association nationale du tourisme réceptif de Moldavie sort un film documentaire intitulé « Un petit pays au grand cœur »

Le film exprime cette histoire à travers les yeux de huit propriétaires de cinq maisons d'hôtes rurales en Moldavie : Sergiu ( Hanul lui Hanganu ), Liuba ( Vila Roz ), Dan, Zaharia et Tatiana ( Casa Veche ), Ana ( Gagauz Sofrasi ), Olesea et Anatol ( Eco-Resort Butuceni ). En première ligne de cette crise humanitaire inattendue, ils ont immédiatement décidé de mettre à disposition leurs maisons d'hôtes, normalement destinées à accueillir des touristes, pour offrir un refuge et un sourire accueillant à leurs invités ukrainiens.

Le film transmet un autre message important : ce contexte complexe et dramatique permet au public de comprendre la nature de l'hospitalité moldave. Elle est authentique, même en temps de crise.

Le film explique également comment un petit secteur touristique s'est immédiatement uni et a répondu à une urgence humanitaire, comme en témoigne la campagne La Moldavie pour la paix . Cette situation illustre la force potentielle et l'impact positif du tourisme.

Enfin, le documentaire fait traverser la Moldavie au public pour lui faire découvrir des endroits inédits de ce pays trop peu connu. Ce que vous verrez pourra vous surprendre. Le film invite le public à se rendre sur place et à découvrir cette hospitalité par lui-même.

Le documentaire tire son nom de la description que la presse internationale et les Nations unies ont faite de la Moldavie suite à sa réaction chaleureuse à la crise des réfugiés, malgré sa petite taille (2,6 millions d'habitants) et ses ressources limitées.

Pour plus d'informations sur « Un petit pays au grand cœur » et pour organiser des projections du documentaire, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : [email protected] .

Le documentaire a été réalisé par Daniela Donici et Lucia Lupu et produit par l'ANTRIM et Lulu Creative. Image film par Lucian Spătaru. Il est soutenu par l' Association nationale du tourisme réceptif de Moldavie (ANTRIM) et Moldova Travel avec le soutien d'EDGE Buy-in Moldova Competitiveness Transition Activity financé par USAID.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=8Orrpzu202c

SOURCE National Inbound and Domestic Tourism Association of Moldova (ANTRIM)