L'Aston Martin Vantage parée du revêtement BAPE+GEEKVAPE se prépare pour le Grand Prix de Macao

Les modèles de voitures qui choisissent de participer à la compétition font toujours l'objet d'une attention particulière des médias et des fans de voitures. En tant que marque sportive traditionnelle, Aston Martin dégage une élégance noble dans son ADN. Au cours des dernières années, l'entreprise a injecté des éléments renouvelés et dynamiques dans la marque par le biais de collaborations avec des constructeurs automobiles jeunes et modernes, afin de créer un impact favorable sur une population plus jeune. Le rapprochement avec GEEKVAPE marque une nouvelle étape vers un look et une image plus jeunes pour la marque britannique.

Le revêtement camouflage d'A Bathing Ape et les logos éclairs de GEEKVAPE donneront à la Vantage un nouveau look et la maintiendront en plein cœur de l'action. L'ensemble de la palette de couleurs de la voiture de sport apporte un look plus audacieux et branché en combinant une apparence classique avec la personnalité du véhicule.

Aston Martin a connu un grand succès dans les courses de voitures de sport ces dernières années, avec notamment des victoires dans plusieurs catégories aux 24 Heures du Mans. Son équipe de formule 1 Cognizant a fait ses débuts à Bahreïn le 28 mars 2021, marquant ainsi son retour à la compétition monoplace de haut niveau.

Le Grand Prix de Macao de cette année est sans aucun doute une excellente occasion pour Aston Martin de se mettre en valeur sur les circuits. Actuellement, seuls Macao et Monaco organisent encore des courses en ville, les deux étant classées parmi les « 20 meilleures courses à ne pas manquer ». Cet ancien circuit est le berceau de nombreuses légendes et reste bien placé pour conserver sa réputation en apportant du sang neuf. Attendons de voir ce qui se passe quand une voiture de course classique arbore un look innovant et audacieux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1693450/Geekvape_X_Aston_Martin_Banner_Geekvape_official_website.jpg

