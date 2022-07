L'avenir des piscines économes : la pompe à onduleur pour piscine d'Aquagem lance un appel à l'action

Lorsque vous pensez aux tendances d'amélioration de la maison, la maison intelligente peut vous venir immédiatement à l'esprit. En fait, la construction de maisons écoénergétiques s'est envolée lors de la montée en puissance du concept Net Zero Home, une maison qui produit autant d'énergie qu'elle en consomme.

Dans le cadre de cette tendance, les propriétaires ont tendance à faire des choix plus judicieux concernant l'investissement dans la maison. Ils installent des climatiseurs à onduleur plutôt que des climatiseurs classiques, des chauffe-eaux à onduleur plutôt que des appareils de chauffage conventionnels.

La technologie de l'onduleur joue un rôle vital dans les performances écoénergétiques, car elle peut éliminer le gaspillage d'énergie en contrôlant efficacement la vitesse de fonctionnement du produit.

InverPro améliore considérablement l'efficacité énergétique de la piscine

L'efficacité énergétique est également une priorité absolue dans la construction de piscines. Cœur de la piscine, la pompe est normalement le deuxième plus important consommateur d'énergie dans la maison, après le climatiseur.

Dorénavant, la pompe à onduleur écoénergétique pour piscine change la donne.

Dans le schéma de circulation de la piscine, différents débits sont requis dans différents scénarios. Les pompes à une seule vitesse ne peuvent fonctionner qu'à une vitesse fixe ; elles consomment plus d'électricité et donc entraînent une consommation d'énergie élevée. Les pompes à vitesse variable offrent plusieurs options de vitesse, mais elles ne sont toujours pas en mesure d'atteindre le plus haut niveau d'économie d'énergie grâce à une régulation précise de la vitesse.

Avec la technologie InverSilence®, la pompe à onduleur d'Aquagem ne se limite plus à une vitesse fixe. En fonction de différentes exigences de débit, elle régulera la vitesse de fonctionnement de 30 % à 100 %, sans qu'aucune étape ne soit nécessaire, réalisant ainsi jusqu'à 15 fois plus d'économie d'énergie qu'une pompe de piscine à une seule vitesse.

Prenons l'exemple d'une piscine de 50 m³. Avec le même débit de 25 m³/h à 8 m, une pompe à une seule vitesse nécessite 1,5 kW, et InverPro seulement 1,1 kW. À un débit de 10 m³/h, la consommation d'énergie d'InverPro n'est que de 0,1 kW. Dans ce cas, l'InverPro réalise 15 fois plus d'économies d'énergie que la pompe de piscine à une seule vitesse, ce qui permet d'économiser 8 176 kWh d'électricité et 1 635,2 euros dans l'année.

De plus, InverPro offre aux utilisateurs un fonctionnement plus facile et silencieux, ainsi qu'une apparence branchée. Le choix d'une pompe de piscine à onduleur est l'une des décisions les plus intelligentes qu'un propriétaire de piscine attentif à l'environnement peut prendre. Découvrez la magie des économies d'énergie de Aquagem InverPro .

Demandes de renseignements des médias :

Bin Chen

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1851880/Aquagem_Energy_Efficient_Pool_Pump_InverPro.jpg

SOURCE Aquagem Technology Limited