L'Azerbaïdjan appelle l'Occident à mettre fin à l'expansionnisme arménien

ISTANBUL, 4 octobre 2020 /PRNewswire/ -- La stabilité de la région entière du Caucase est menacée par la politique expansionniste de l'Arménie, selon le Centre d'études stratégiques eurasiennes , un groupe de réflexion basé en Turquie. Les affrontements frontaliers survenus au cours des cinq derniers jours sont dus aux tentatives arméniennes de s'approprier de nouveaux territoires autour du Haut-Karabakh.

Même si le Haut-Karabakh est internationalement reconnu comme faisant partie de l'Azerbaïdjan, l'Arménie occupe cette région et certaines parties adjacentes de l'Azerbaïdjan depuis 1994, en violation de quatre résolutions des Nations unies appelant au retrait des forces arméniennes.

Les bombardements menés par l'Arménie cette semaine ont fait 17 morts et 51 blessés parmi les civils azerbaïdjanais.

Selon certains rapports, l'Arménie transporte actuellement des combattants rebelles kurdes de la Syrie et de l'Irak vers le Haut-Karabagh pour renforcer son occupation. De plus, l'Arménie a commencé à recruter des mercenaires et des sociétés armées privées provenant de la Russie, d'Ukraine et d'autres pays postsoviétiques.

L'Azerbaïdjan a réagi de manière décisive à l'agressivité arménienne. Toutefois, l'Arménie a menacé d'utiliser ses missiles balistiques russes Iskander pour frapper les infrastructures de l'Azerbaïdjan, une tournure qui pourrait déstabiliser la région. Si un tel scénario se produisait, l'Arménie provoquerait une escalade dangereuse du conflit et contraindrait l'Azerbaïdjan à répondre avec une force écrasante.

« L'Azerbaïdjan comprend les préoccupations de la communauté internationale, mais l'Occident doit lui aussi comprendre la position de l'Azerbaïdjan. Nous combattons sur notre propre territoire et non sur celui d'un autre pays », a déclaré Hikmet Hajiyev, chef du Département de la politique étrangère de l'Administration présidentielle.

Certains rapports indiquent que le contexte politique intérieur de l'Arménie pourrait être à l'origine de son agressivité militaire, suggérant que des forces prorusses tentent peut-être d'évincer le premier ministre Nikol Pashinyan, qui est arrivé au pouvoir après la révolution de 2018. Des avions de transport appartenant à l'armée russe ont été aperçus en train de transporter des armes et des munitions vers l'Arménie cette dernière semaine.

En revanche, cela fait plusieurs décennies que l'Azerbaïdjan demeure un allié loyal et fiable de l'Occident. Stratégiquement situé au carrefour entre l'Europe et l'Asie, l'Azerbaïdjan a continué à mettre en œuvre des réformes et à développer son économie. La société azerbaïdjanaise est également bien connue pour sa tolérance religieuse : bien que la population soit majoritairement musulmane, le pays compte également des habitants de confession chrétienne, juive ou de nombreuses autres confessions.

L'Occident doit répondre à la crise actuelle en freinant la politique expansionniste des forces de sécurité arméniennes. L'autre scénario, à savoir un conflit régional plus large auquel pourraient participer la Turquie et la Russie, est contraire aux intérêts de tous, en particulier ceux des pays les plus à l'est de l'Europe.

SOURCE Center for Eurasian Strategic Studies (Avrasya Stratejik Araştirmalar Merkezi)