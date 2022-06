L'éditeur en libre accès Hindawi publie ses différentes mesures de publication

LONDRES, 23 juin 2022 /PRNewswire/ -- Hindawi Limited annonce le lancement de nouveaux rapports sur ses revues, qui fournissent des détails sans précédent sur les services sous-jacents des revues de Hindawi.

Les rapports sur les revues d'Hindawi présentent un large éventail de mesures prises lors des publications, depuis la soumission à la découverte en passant par l'examen par les pairs ; fournissant plus que jamais un aperçu de la performance et de la composition de leurs revues.

Les rapports ont été créés en partenariat avec DataSalon et sont accessibles au public sur Hindawi.com à partir de la page principale de chaque revue en suivant le lien « voir le rapport complet » sous les paramètres de la revue. Voir un exemple ici : https://www.hindawi.com/journals/omcl/journal-report/

Cette première phase des nouveaux rapports sur les revues donne un meilleur aperçu des taux d'acceptation et des délais de décision, y compris le temps médian d'examen par les pairs et le nombre d'examens effectués par article. Outre les mesures traditionnelles, telles que les citations et les consultations d'articles, les rapports indiquent la répartition géographique des auteurs, des rédacteurs et des réviseurs. La dernière section comprend des mesures sur l'ouverture des métadonnées (comme les résumés et les citations fournis ouvertement à CrossRef), la lisibilité automatique du contenu et l'utilisation d'identifiants permanents (comme ORCID).

En partageant ces informations, Hindawi vise à aider les chercheurs à prendre des décisions plus éclairées lorsqu'ils choisissent où publier, au lieu de se fier à des indicateurs limités et souvent problématiques.

Catriona MacCallum, directrice du département Open Science chez Hindawi, a commenté :

« Hindawi s'est engagé à adopter une approche de la publication fondée sur les preuves. En commençant à dégrouper et à partager les données sur nos différents services, nous voulons démêler la 'boîte noire' de la publication et l'ouvrir à un examen indépendant. Une approche plus transparente et collaborative de nos flux de travail contribuera également à alimenter l'innovation dans l'édition et à soutenir davantage les chercheurs, les bailleurs de fonds et les institutions qui s'engagent en faveur de la science ouverte. »

Mathias Astell, responsable du développement des revues chez Hindawi, a ajouté :

« Ces rapports marquent une étape importante dans l'accroissement de la transparence des performances et de la composition des revues, en aidant les chercheurs, les établissements, les bailleurs de fonds et les partenaires d'édition à mieux comprendre la valeur d'une revue. Nous pensons que le fait de présenter clairement la représentation géographique de nos revues contribuera à renverser les préjugés géographiques historiques présents dans le secteur de l'édition. Nous pensons également que le fait de partager ouvertement les paramètres qui font réellement la différence dans l'expérience des auteurs est essentiel pour s'éloigner des méthodes problématiques d'évaluation traditionnelle des revues. Il s'agit de la première itération de nos nouveaux rapports et nous prévoyons d'accroître encore la transparence et l'ouverture au cours des prochaines phases. »

Nick Andrews, directeur général de DataSalon, a commenté :

« Hindawi prend des mesures audacieuses pour mettre à la disposition du public les métriques détaillées utilisées pour ses revues. »

