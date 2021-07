L'édition 2021 du China Wealth Forum s'est tenue à Qingdao

QINGDAO, Chine, 27 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Un reportage du Qingdao Daily sur le China Wealth Forum 2021 :

L'édition 2021 du China Wealth Forum, dont le thème était « Nouvelle ère, nouveau patrimoine, nouvelle gestion », s'est tenue du 24 au 25 juillet à Qingdao, dans la province chinoise du Shandong (est).

Le forum a réuni des universitaires et des experts de l'industrie financière chinoise, venus de Chine et de l'étranger, pour aborder des questions telles que la reprise économique et les risques dans l'ère post-pandémique, l'ouverture financière et la coopération transfrontalière, ainsi que l'innovation future en matière de produits dérivés et de commerce maritime.

Y ont participé des dirigeants de la Banque populaire de Chine, de la Commission chinoise de réglementation des opérations sur titres, de la Commission chinoise de réglementation de la banque et de l'assurance, des cadres supérieurs d'institutions financières et de groupes d'entreprises de renom, ainsi que plus de 70 invités représentant des universités et des groupes de réflexion célèbres. Le lauréat du prix Nobel d'économie 2001, A. Michael Spence, a participé à cette conférence par liaison vidéo.

Xiao Yuanqi, vice-président de la Commission chinoise de réglementation de la banque et de l'assurance, a souligné que la Chine favorise un nouveau paradigme de développement. L'économie s'orienterait vers un développement de grande qualité. Par conséquent, la dynamique de croissance future de la Chine repose principalement sur la technologie, l'industrie verte, la fabrication avancée et la construction d'infrastructures.

Le gouverneur adjoint de la Banque populaire de Chine, Chen Yulu, a souligné que le marché chinois de la gestion d'actifs passe progressivement d'une phase de croissance rapide à un développement normalisé et devrait permettre le développement sain de l'économie réelle. Au cours de ce processus, la zone pilote de réforme financière globale pour la gestion de patrimoine (Comprehensive Financial Reform Pilot Zone for Wealth Management) de Qingdao a joué un rôle essentiel dans l'innovation et la normalisation financières.

Fang Xinghai, vice-président de la Commission chinoise de réglementation des opérations sur titres, a également salué le rôle de premier plan joué par Qingdao dans la réforme et l'innovation financières. « Au cours des dernières années, Qingdao s'est distinguée par la pratique de l'agglomération industrielle, la promotion du développement coordonné et la stimulation de l'économie réelle, ce qui constitue un exemple remarquable pour la nation. »

Au cours du forum, Shandong Gainsense Futures Co. Ltd., formée conjointement par Qingdao Port (Group) Co. Ltd, Qingdao Conson Financial Holdings Co. Ltd. et Qingdao SCODA Development Group Co. Ltd. a officiellement annoncé son ouverture. Il s'agit de la première société nationale de contrats à terme approuvée depuis que la Chine a relancé l'approbation des sociétés de contrats à terme il y a plus de 20 ans et de la première société de contrats à terme constituée à Qingdao.

L'édition 2021 du China Wealth Forum est un événement phare de la zone pilote de réforme financière globale pour la gestion de patrimoine de Qingdao, et constitue une plateforme de ressources pour l'ensemble du secteur financier.

SOURCE Qingdao Daily